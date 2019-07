Inter, Conte esaltato dai giovani

Tempo di primi bilanci in casa Inter, attraverso le parole di Conte: "Le nostre aspettative sono quelle di tornare ad essere competitivi. Sappiamo benissimo che in questo momento in Italia c’è una squadra che ha costruito tanto durante gli anni che è la Juventus. Dietro la Juventus, si è inserito il Napoli però l’Inter ha una storia e una tradizione importanti", le sue parole a PPTV.

L'allenatore nerazzurro spende delle belle parole anche per alcuni giovani nerazzurri che ha utilizzato in queste prime uscite amichevoli: "Tre giovani che mi hanno ben impressionato: Esposito, Pirola e Agoume. Ragazzi di 17 anni per cui vedo un gran futuro in prospettiva".

SPORTAL.IT | 30-07-2019 07:51