Mercato Inter, Conte ha deciso: sacrificio a sorpresa a gennaio

Il rigore trasformato in pieno recupero da Cristiano Ronaldo ha tolto all’Inter di Antonio Conte la possibilità di tornare in testa alla classifica, ma grazie alla vittoria di Brescia i nerazzurri sono ancora in scia alla Juventus, che ha vinto lo scontro diretto a San Siro, ma che ha un solo punto di vantaggio. Il successo del “Rigamonti” ha fatto sorridere il tecnico salentino, che ha concesso una giornata di riposo in più alla squadra in vista del prossimo impegno di campionato contro il Bologna.

Prima della gara contro la squadra di Mario Balotelli, però, Conte aveva ribadito la necessità di ritoccare a gennaio una rosa numericamente incompleta in molti settori, anche a causa del rendimento deludente di alcuni elementi.

La società dal canto proprio è pronta ad effettuare investimenti e dai confronti tra dirigenza e allenatore è emersa in particolare la necessità di rinforzare l’attacco individuando un alter ego all’altezza di Romelu Lukaku, dato che in rosa non ci sono giocatori alternativi per caratteristiche.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ Conte avrebbe anche già scelto i giocatori da sacrificare per fare spazio al “Mister X”, sia sul piano numerico-regolamentare per rispettare le regole sugli over da avere in squadra, sia per fare cassa. Scontato l’addio di Borja Valero, ancora a secco di minuti in stagione, ma il tempo sta per scadere anche per Lazaro e a sorpresa anche per Matteo Politano. L’ex Sassuolo sembra poco adatto al calcio di Conte e sta perdendo quota anche a favore del giovane Sebastiano Esposito, certo invece di restare almeno fino al termine della stagione.

Con l’incasso della cessione di Politano, il cui posto come alternativa a Lautaro dovrebbe essere preso a gennaio dal rientrante Sanchez, l’Inter andrebbe alla caccia di un nuovo attaccante. I sogni sono Giroud del Chelsea, già allenato da Conte a Londra, o Müller del Bayern Monaco, mentre in Italia si seguono Petagna della Spal e Lasagna dell’Udinese. Sullo sfondo i nomi di Luka Jovic, che non trova spazio al Real Madrid, e di Jay Rodriguez, attaccante classe 1989 del Burnley.

