Inter, Conte ha deciso su Lukaku: sorpresa in vista per Madrid

Il momento difficile in casa Inter prosegue. Prima l’ondata di contagi di Coronavirus, poi il caso della falsa positività di Achraf Hakimi proprio poche ore prima della gara di Champions League contro lo Shakhtar, quindi il deludente pareggio contro il Parma, a propria volta seguito al 0-0 di Kiev contro gli ucraini che ha complicato le cose nel percorso europeo. Ora, la prolungata assenza di Romelu Lukaku.

Il centravanti belga, già costretto a saltare la gara contro gli emiliani a causa di un risentimento all’adduttore, non è infatti riuscito a recuperare in tempo per la trasferta di Madrid contro il Real di Zinedine Zidane, ex compagno di Antonio Conte alla Juventus.

Lukaku non è neppure salito sull’aereo che porterà l’Inter a Madrid e quindi si può parlare di piena emergenza per il tecnico salentino nella scelta della miglior formazione in vista della gara che si giocherà allo stadio “Alfredo Di Stefano”.

La partita metterà di fronte le due favorite per il passaggio del turno, ma reduci da un inizio di girone negativo: due punti per l’Inter addirittura uno solo per il Real, sconfitto in casa dallo Shakhtar al debutto e poi protagonista di una rocambolesca rimonta a Moenchengladbach contro il Borussia da 0-2 a 2-2.

Conte ha però recuperato Alexis Sanchez, provato alla vigilia prima della partenza nella formazione titolare. Da capire però se in questa situazione di emergenza, e con alle porte la delicata partita di campionato contro l’Atalanta, l’allenatore dell’Inter vorrà rischiare dall’inizio il cileno, in campo acciaccato contro il Borussia e costretto a lasciare il campo per questo motivo già nel primo tempo.

La certezza è rappresentata dalla presenza in campo di Lautaro Martinez, per il resto solo ipotesi. Difficile la conferma di Ivan Perisic, Conte potrebbe optare per un modulo prudente con Christian Eriksen alle spalle di Lautaro oppure giocarsi la carta a sopresa di Andrea Pinamonti, centravanti di ruolo, pronto ad un debutto da titolare da sogno in Champions League dove ha esordito nei minuti finali contro lo Shakhtar.

OMNISPORT | 02-11-2020 18:10