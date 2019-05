Inter, Conte ha scelto tutto: chi arriva, chi resta e chi parte

Inter, Roma, ma anche Juventus: sono giorni di attesa per Antonio Conte, che aspetta di sapere cosa accadrà in casa bianconera (a giorni il vertice Agnelli-Allegri) per prendere una decisione definitiva. I nerazzurri grazie a Marotta sono in pole, e anche Spalletti ha capito che non basterà la qualificazione in Champions League per riconfermarlo sulla panchina del Biscione.

Intanto il mercato dei nerazzurri prende quota: con l’arrivo del mister leccese, Ausilio punterà soprattutto a rinforzare le corsie laterali. Gli uomini di mercato intensificheranno i contatti per il terzino del Manchester City Danilo, per cui il club meneghino ha presentato una prima offerta ufficiale da 15 milioni di euro più bonus. Lo riporta Tuttosport.

Occhi anche sull’altro pupillo di Conte Matteo Darmian, che lascerà il Manchester United in estate: pronti 10 milioni di euro per lui. A sinistra verrà confermato Asamoah, uno dei fedelissimi di Conte dal periodo della Juventus, e il tecnico salentino spera di trasformare Perisic, se rimarrà, in un laterale a tutta fascia nel 3-5-2 che ha in programma di mettere in atto. In partenza Dalbert: potrebbe essere sostituito da Emerson Palmieri, laterale voluto ai tempi del Chelsea e prelevato dalla Roma nel gennaio 2018 per venti milioni più bonus.

A centrocampo, Conte punta forte su Nicolò Barella. Dopo che il Napoli si è fatto da parte, il centrocampista del Cagliari sembra aver preso la strada che lo porterà a Milano, sponda nerazzurra. Secondo quanto riferisce Tuttosport, gli uomini di mercato dell’Inter stanno monitorando da mesi la sua situazione e hanno contatti stretti con il suo agente Alessandro Beltrami, che cura anche gli interessi di Radja Nainggolan. L’arrivo di Conte convincerebbe definitivamente Barella a scegliere l’opzione meneghina. Il Cagliari ha fissato il prezzo del suo cartellino intorno ai 45 milioni di euro, ma l’Inter punta a inserire contropartite tecniche (i giovani Gavioli, Pompetti, Adorante, Merola, Schirò, De Gregorio, Emmers, e anche Pinamonti), oltre che Radu, di ritorno dal Genoa

L’altro colpo che potrebbe arrivare in mediana è Mateo Kovacic, che rientrerà a Madrid in estate dopo la stagione negativa al Chelsea ma che proprio nei blancos non troverà spazio. Ausilio punta a prelevarlo in prestito. Non si perde di vista neanche il romanista Pellegrini.

In attacco, in caso di partenza di Icardi, le strade portano allo scambio con la Juventus per Dybala o alla punta belga Lukaku, in uscita dal Manchester United. Monitorato anche Edin Dzeko della Roma.

