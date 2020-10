Inter, Conte in emergenza: soluzione alternativa in mediana

Il conto alla rovescia è iniziato: siamo ufficialmente entrati nella settimana del derby di Milano, con Inter e Milan a vivere la marcia d’avvicinamento con due stati d’animo diversi.

Ottimistico quello dei rossoneri, freschi di negatività al tampone di Ibrahimovic, più travagliato per i nerazzurri, che ora contano ben sei positivi: l’ultimo, in ordine di tempo, è Young che ha iniziato il canonico periodo di quarantena.

Proprio la situazione contagi rischia di rendere obbligate alcune scelte per Conte che non avrà a disposizione nemmeno lo squalificato Sensi: secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ad oggi è Brozovic il favorito per scendere in campo dal 1′.

Titolare contro la Fiorentina, il croato si è accomodato in panchina nei due match seguenti con Benevento e Lazio, subentrando solo nella ripresa: per il derby la storia potrebbe essere diversa, dato che in più di un’occasione ha dimostrato di avere un feeling speciale con questa partita.

Due i gol realizzati lo scorso anno: uno all’andata e l’altro al ritorno, quest’ultimo utile per avviare la rimonta dallo 0-2 al 4-2 con la fascia da capitano al braccio. Brozovic spauracchio del Milan a differenza di Eriksen, a segno con la nazionale danese ma a forte rischio esclusione in nerazzurro.

OMNISPORT | 12-10-2020 10:06