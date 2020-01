Inter, Conte perde D'Ambrosio

L'Inter dovrà fare a meno di Danilo D'Ambrosio per la trasferta di Napoli. Il terzino nerazzurro si è fatto male in allenamento e non può essere a disposizione di Antonio Conte.

"Nella mattinata di giovedì Danilo D’Ambrosio è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra dopo un problema avuto in allenamento nei giorni scorsi. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nella prossima settimana".

SPORTAL.IT | 02-01-2020 15:31