Inter, Conte perde Nainggolan

Piccolo intoppo per Antonio Conte alla vigilia del match tra Benevento e Inter in programma domani alle ore 18, recupero della prima giornata: alla trasferta sannita non prenderà parte Radja Nainggolan.

Il centrocampista belga non sarà a disposizione dell’allenatore pugliese a causa di una faringite che non gli permetterà di aiutare la squadra, come fatto all’esordio in campionato contro la Fiorentina con l’ingresso in campo nella ripresa in tandem con Vidal.

Nainggolan non è partito insieme alla squadra ed è rimasto a Milano. Ricordiamo anche che il suo nome resta sempre ‘caldo’ in ottica mercato con il chiaro interesse del Cagliari, voglioso di riportarlo in Sardegna dopo aver beneficiato del prestito secco nella passata stagione.

Stavolta, però, l’Inter non ha intenzione di lasciare andare nuovamente l’ex Roma senza racimolare qualcosa: se addio sarà, avverrà solo a titolo definitivo o con una soluzione alternativa come il prestito oneroso con obbligo di riscatto.

OMNISPORT | 29-09-2020 17:36