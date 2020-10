Inter, Conte può riabbracciare un suo pupillo

Victor Moses è vicino al ritorno all’Inter. L’esterno, in nerazzurro nella seconda parte della scorsa stagione e rientrato al Chelsea a fine prestito, non fa parte del piano tattico di Frank Lampard e vorrebbe tornare da Antonio Conte, che invece lo considera un suo pupillo.

Ci sono poche ore, però, per completare l’operazione: in caso di esito positivo, Moses andrebbe a completare il settore laterale dei nerazzurri, che già vantano in rosa gli esterni di ruolo Hakimi e Young oltre al versatile Perisic.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 05-10-2020 10:48