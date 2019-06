Inter, Conte può sorridere: arriva Dzeko

L'Inter di Antonio Conte prende sempre più forma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe ormai fatta per il passaggio di Edin Dzeko dalla Roma all'Inter. Il bomber bosniaco è un pallino del nuovo allenatore nerazzurro che, dal primo giorno del suo insediamento a Milano, sponda nerazzurra, ha spinto per avere il 33enne attaccante giallorosso.

L'operazione si sarebbe sbloccata nelle ultime ore, grazie anche all'inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica gradita al club guidato del patron James Pallotta. Edin Dzeko costerà all'Inter circa 10 milioni di euro, oltre al cartellino del giovane, classe 2001, Edoardo Vergani (inizialmente promosso al Sassuolo nell'ambito della trattativa per l'acquisto di Stefano Sensi).

Edin Dzeko dovrebbe essere ufficializzato dall'Inter prima del prossimo 30 giugno (per questioni legati al Fair Play Finanziario). Il bosniaco lascerebbe la Roma dopo quattro stagioni in cui ha segnato 87 gol in 179 presenze, confermando di essere un attaccante da numeri importanti.

L'Inter non si fermerà certo qui. Nel mirino Romelu Lukaku che, attraverso il suo agente, ha fatto sapere di essere ben disposto a raggiungere Antonio Conte a Milano. L'affare sarebbe legato, a doppio filo, al futuro di Mauro Icardi che, al momento, è ancora avvolto nel mistero. Difficilmente resterà nerazzurro, anche se, in più occasioni, l'entourage del bomber argentino ha fatto sapere di voler continuare a giocare con i colori nerazzurri. Toccherà a Beppe Marotta trovare il modo per risolvere la situazione, così da poter accelerare per Romelu Lukaku che scalpita per lasciare il Manchester United e iniziare una nuova avventura con l’Inter.

SPORTAL.IT | 26-06-2019 07:59