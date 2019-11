Inter, Conte spinge per Giroud

L'Inter è a caccia del vice-Lukaku. Oltre alla suggestione Ibrahimovic (improbabile), attenzione al nome di Giroud che, al Chelsea, fatica a trovare spazio. Il bomber francese, Campione del Mondo, potrebbe fare molto comodo a Conte che spingerebbe per averlo.

I Blues potrebbero anche lasciarlo andare a cifre accettabili. Non mancherebbero le alternative a Giroud. In corsa ci sarebbero anche Lasagna, attualmente all'Udinese, e Petagna, centravanti in forza alla Spal.

SPORTAL.IT | 14-11-2019 09:00