Inter, Conte stronca un altro big e su Lukaku ha una speranza

La sua Inter ha appena esordito in International Champions Cup, ma Antonio Conte sembra aver già individuato punti di forza e problematiche della sua nuova squadra. Tanto da dare indicazioni di mercato abbastanza precise, inclusa una bocciatura molto severa nei confronti di un altro uomo simbolo della Beneamata.

I nerazzurri, in formazione d'emergenza soprattutto in attacco, hanno perso per 1-0 contro il Manchester United e nella ripresa Conte ha mandato in campo Ivan Perisic, al posto del giovane attaccante Longo e non come esterno di centrocampo. Una scelta che ha poi motivato nel dopo partita, di fatto stroncando il croato che è sempre stato individuato come uno dei big della squadra: "Su Perisic stiamo lavorando, ma le risposte non sono positive. Penso che non sia adatto per fare il ruolo che gli chiedo e l'unico posto in cui può giocare al momento è quello di attaccante. Ecco perché l'ho messo lì. In compenso sulla fascia ha fatto molto bene Dalbert, ha giocato con grande applicazione".

Un Perisic insomma messo spalle al muro dallo stesso tecnico che già ha escluso dal suo progetto due altri big come Mauro Icardi e Radja Nainggolan: un'Inter insomma che con Conte allenatore ha già cambiato radicalmente faccia e ancora potrebbe farlo.

Magari grazie all'innesto di quel Romelu Lukaku non convocato dal Manchester United per la sfida contro l'Inter e che si è a lungo soffermato a chiacchierare con lo stesso Conte. Ma il tecnico salentino anche su questo tema ha voluto evitare qualsiasi tipo di malinteso: "Ciò che penso lo conoscete, perché già l'ho detto ieri. Penso però che in questo momento non sia corretto parlare di lui, visto che è un giocatore del Manchester United. Tra l'altro nemmeno è corretto nei confronti dei miei stessi giocatori. Da una parte c'è la mia speranza, che è nota, dall'altra dovremo capire cosa riuscirà a fare il club".

SPORTAL.IT | 20-07-2019 23:18