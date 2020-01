Inter, Conte su tutte le furie: decisione drastica dopo la partita

Al termine della gara pareggiata contro il Cagliari, Antonio Conte ha deciso di saltare la conferenza stampa e lasciare San Siro. Il tecnico non ha digerito l'espulsione di Lautaro Martinez nel finale di gara.

L'argentino ha protestato con l'arbitro per un fallo non concesso ed è stato ammonito ma, una volta faccia a faccia con il direttore di gara, gli viene sventolato il cartellino rosso. La furia del Toro è tale da obbligare Barella e Borja Valero a trattenere il compagno, che prima di andare negli spogliatoi prende a calci e pugni una vetrata della scalinata. Lautaro Martinez rischia seriamente di saltare il derby, in programma tra due settimane.

Rolando Maran ha commentato così la partita: "Il modulo era una scelta appropriata per affrontare l'Inter. Abbiano avuto la supremazia del possesso palla. Ci sono stati personalità e piglio. Abbiamo sbagliato davvero poco. La strada è molto ripida, dobbiamo fare partite di questo genere. Quando si esce da un momento difficile si è ancora più forte. Nainggolan è un valore assoluto. E' un trascinatore".

Proprio il Ninja ai microfoni di DAZN ha attaccato nuovamente la sua ex squadra: "Abbiamo fatto la partita dall'inizio con personalità, alcuni episodi sono stati anche sfavorevoli: non ho niente contro l'Inter, ma alcuni episodi sono da rivedere. Non solo il gol, anche l'espulsione: prima si deve fermare e vedere queste cose".

"Comunque, abbiamo fatto una grande partita e meritato il pareggio. Io ho rispetto per l'Inter, però mi sentivo trattato come un giocattolino. Sono contento per il gol e un po' no, e auguro il meglio ai miei ex compagni".

SPORTAL.IT | 26-01-2020 15:35