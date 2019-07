Inter, Conte taglia tre giocatori per arrivare a Vidal

Non solo l’attacco: Antonio Conte si aspetta un altro colpo di livello assoluto per rinforzare il centrocampo, già rivoluzionato dagli arrivi di Barella e Sensi. Secondo quanto riporta Tuttosport il tecnico leccese ha messo un nome davanti a tutti: quello di Arturo Vidal, suo fedelissimo alla Juventus, il Guerriero che incarna l’ideologia con cui il mister salentino vuole trasformare i nerazzurri.

Per arrivare al centrocampista cileno, in uscita dal Barcellona, l’Inter dovrà prima piazzare tre mediani da tempo fuori dai piani di Conte: Radja Nainggolan è il primo della lista, i nerazzurri puntano a guadagnare 29 milioni di euro anche se al momento non ci sono ancora offerte importanti, ma solo gli interessamenti di Cagliari e Sampdoria, che puntano a un prestito. Poi Borja Valero (piace a Genoa e Fiorentina) e Joao Mario, valutato 20 milioni di euro e nel mirino del Monaco.

Vidal non è più considerato incedibile dal Barcellona, che è pronto a trattare: l’Inter vorrebbe chiedere un prestito con diritto di riscatto. Inoltre il giocatore percepisce oltre 7,5 milioni di euro in Catalogna: troppo per il Biscione, che dovrà chiedere una riduzione dell’ingaggio al 32enne.

Nella scorsa stagione Vidal ha disputato 33 partite nella Liga, segnando 3 reti e realizzando 7 assist decisivi per i compagni.

SPORTAL.IT | 26-07-2019 10:20