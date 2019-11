Inter, Conte trema: a rischio il tesoretto per il mercato

L’eccezionale rendimento della coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sta trascinando l’Inter in una prima parte di stagione che sta vedendo i nerazzurri marciare con un passo oltre le aspettative. Antonio Conte però sa bene che per restare in quota nelle due competizioni nella seconda parte della stagione servono alternative all’altezza in tutti i reparti, quelle che al momento mancano e che potrebbero arrivare dal mercato invernale.

Il rendimento dell’Inter è da record in campionato senza però trascurare la Champions League, dove la qualificazione agli ottavi è un traguardo ancora alla portata nonostante il girone tutt’altro che semplice e allora chissà che in caso di passaggio del turno in Europa dalla fase ad eliminazione diretta il tecnico salentino non possa contare sui tre giocatori richiesti per gennaio, ovvero un esterno, un centrocampista e un attaccante. A finanziare le operazioni potrebbe essere la cessione di Gabigol.

L’attaccante brasiliano di proprietà dei nerazzurri sta incantando al Flamengo che ha appena trascinato alla vittoria della Libertadores, ma la trattativa per la cessione a titolo definitivo rischia di saltare. L’ad nerazzurro Marotta vuole intatti raddoppiare la richiesta iniziale di 22 milioni, ma i brasiliani non sembrano volerne spendere 40.

Provare per credere il pensiero del presidente Rodolfo Landim, riportato da 'O Dia' ed espresso nientemeno che in un gruppo WhatsApp: "Al Flamengo paghiamo molto bene. Potrei anche sbagliarmi, ma sono pochi i club europei che potrebbero fare offerte migliori della nostra. Ciò che non faremo è una follia e ciò che continueremo a fare è cercare opzioni ad alto costo/beneficio per integrare la nostra squadra”.

Niente follie, insomma, e allora attenzione all’alternativa. Il Flamengo potrebbe infatti tornare sulle tracce di Diego Costa. L’attaccante dell’Atletico Madrid vorrebbe chiudere la carriera in Brasile ed era già stato un obiettivo del Flamengo negli scorsi mesi. Il costo del suo cartellino, pensando all’età e ai recenti infortuni, sarebbe di molto inferiore a quello di Gagibol.



SPORTAL.IT | 28-11-2019 22:53