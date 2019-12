Inter, Conte trema: da Barcellona il dispetto è firmato Messi

Brutte notizie da Barcellona per l'Inter e per Antonio Conte, con Lionel Messi che sembra direttamente coinvolto nella novità di mercato destinata a non piacere affatto all'universo nerazzurro. Una novità di mercato che riguardo il futuro di Arturo Vidal, che rispetto al recente passato sembra decisamente meno disposto a trasferirsi a Milano riabbracciando l'allenatore che per primo lo portò in Italia ai tempi della Juventus.

Il cileno ha rappresentato per settimane per non dire mesi la prima opzione dell'Inter in vista della prossima finestra di mercato, anche per venire incontro alle esigenze di un Antonio Conte che con la sua dirigenza è stato chiaro: servono rinforzi, in particolare proprio a centrocampo, il reparto che da inizio stagione più è apparso in difficoltà.

Al di là delle esplosioni di Sensi e Barella e del rilancio di giocatori come Candreva, infatti, nella zona nevralgica del campo si avverte l'assenza di alternative di livello ai titolari, con una coperta corta che ha avuto le sue massime conseguenze in Champions League (con tanto di eliminazione ai gironi).

Per questo Vidal era l'obiettivo numero uno dell'Inter, e anche il suo agente Fernando Felicevich si è mosso in prima persona per fargli trovare una nuova soluzione in una squadra che gli permetta maggiore minutaggio rispetto al Barcellona.

Nel frattempo però la situazione sembra cambiata: contro l'Alaves infatti il cileno non solo ha giocato da titolare, ma ha segnato e ha mimato un gesto chiaramente interpretabile: "Io resto al Barcellona e non mi muovo".

Lo stesso 'Mundo Deportivo' parla di una società non disposta a venire incontro alle esigenze dell'Inter: se Vidal partirà, sarà a peso d'oro. Per questo i 20 milioni destinati dall'Inter all'operazione non bastano.

In più ci si è messo anche Lionel Messi, che alla dirigenza avrebbe spiegato quanto lui e i compagni non vogliano perdere Vidal. E per l'Inter ora tutto si complica.

SPORTAL.IT | 22-12-2019 10:52