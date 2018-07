Inter, continua il pressing per Vrsaljko

L’inter continua a trattare con l’entourage di Sime Vrsaljko per arrivare al tavolo con l’Atletico Madrid forte di un accordo raggiunto con il calciatore.

Secondo quanto riporta Sky Sport, la strategia dei nerazzurri è quella di offrire ai Colchoneros un prestito con diritto di riscatto, che per il momento non trova il gradimento degli spagnoli, che però potrebbero cambiare idea se a spingere per l'addio fosse il giocatore in prima persona.

Le alternative all’ex Sassuolo sono due: Aleix Vidal del Barcellona e Davide Zappacosta del Chelsea.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 10-07-2018 15:00