Inter, contro il Torino senza un big

Per il match contro il Torino di sabato sera l'Inter dovrà fare a meno di Stefano Sensi. Il centrocampista non ha recuperato totalmente dall'infortunio e Conte preferirebbe concedergli un turno di riposo.

L'ex Sassuolo nella sfida contro la Juventus ha accusato un'elongazione agli adduttori della coscia destra e, nonostante lo spezzone disputato con il Borussia Dortmund, lo staff medico ha consigliato al tecnico di non schierarlo contro i granata.

Mazzarri ha un forte dubbio per la sifda contro Lukaku e compagni: Berenguer o Verdi. Il primo contro il Brescia ha stupito e non poco, firmando anche una doppietta, mentre il secondo deve ritrovarsi. Possibile quindi che lo spagnolo parta titolare e l'ex Napoli subentri a gara in corso.

SPORTAL.IT | 19-11-2019 10:50