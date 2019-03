Inter, contro la Spal c’è l’arbitro anti-Var

Sarà Gianpaolo Calvarese, arbitro della sezione di Teramo, a dirigere il match della 27a giornata di serie A tra l’Inter e la Spal. Con il fischietto abruzzese i nerazzurri vantano un ruolino di marcia favorevole: negli 11 precedenti, l’Inter ha ottenuto 7 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta. Dati positivi, dunque, mentre l’unica preoccupazione legata a Calvarese riguarda la scarsa attitudine del direttore di gara teramano nell’affidarsi allo strumento del Var.

L’ERRORE. Nella scorsa stagione, anzi, Calvarese fu definito l’arbitro anti-Var per eccellenza: nella scorsa stagione per oltre 20 giornate non utilizzò lo strumento della review, fidandosi ciecamente del proprio istinto. Una scelta non sempre giusta: clamoroso l’errore in favore della Juventus a Cagliari, quando un netto mani di Bernardeschi in area di rigore non viene sanzionato da Calvarese.

VAR OK. Col passare del tempo, però, il direttore di gara abruzzese ha iniziato a fidarsi della tecnologia e ad utilizzarla con maggiore frequenza: in questa stagione, grazie al Video Assistant Referee, Calvarese ha evitato di concedere un rigore inesistente all’Udinese a Bergamo, contro l’Atalanta, e poi ha convalidato il gol d’apertura di Milik in Napoli-Bologna. A proposito di Var, sarà Di Bello di Brindisi l’addetto a San Siro, mentre De Meo e Alassio i guardalinee con Piccinini quarto uomo.

SPORTEVAI | 07-03-2019 14:18