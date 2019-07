Inter, cori per Nainggolan in ritiro

Cori di supporto per Radja Nainggolan a Lugano. Il centrocampista dell'Inter, che è stato scaricato da Beppe Marotta e Antonio Conte, è stato accolto dall'affetto dei tifosi nerazzurri giunti in Svizzera per salutare la squadra, che agli ordini del mister salentino si sta preparando per affrontare al meglio la prossima stagione.

"Resta a Milano, Radja resta a Milano", è il coro dei sostenitori del Ninja, che sperano che il giocatore convinca Conte a tornare sui suoi passi.

SPORTAL.IT | 12-07-2019 13:49