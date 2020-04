Inter, corsa a due per l'attacco

In attesa di conoscere il futuro di Lautaro Martinez (il Barcellona insiste), l'Inter è pronta a fare la sua scelta per completare l'attacco. In corsa ci sarebbero due navigati centravanti, entrambi di grande qualità.

Nello specifico, sarebbe una corsa a due tra Giroud e Mertens. Il primo ha ormai concluso la sua avventura al Chelsea mentre il belga non ha ancora trovato l'accordo con il Napoli per il rinnovo del contratto e si starebbe guardando attorno. Entrambi vanno a scadenza di contratto con i rispettivi club a giugno.

SPORTAL.IT | 21-04-2020 09:48