Inter costretta a un doloroso sacrificio

Dopo aver trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per Sime Vrsaljko, l’Inter ha un ultimo obiettivo di mercato: Arturo Vidal.

I nerazzurri hanno già trovato l’accordo con il centrocampista cileno da giorni. Manca solo l’intesa con il Bayern Monaco, che sembra però disposto ad accettare la proposta di prestito biennale con diritto di riscatto.

Si avvicina un altro incredibile colpo di mercato per il direttore sportivo Piero Ausilio che, dopo gli acquisti di Lautaro Martinez, De Vrij, Asamoah, Nainggolan, Politano e Vrsaljko, dovrà ora concentrarsi sul fronte cessioni.

Il primo indiziato a partire è sicuramente Joao Mario. Il portoghese, in un’intervista rilasciata qualche mese fa a La Gazzetta dello Sport, aveva rivelato di non voler rimanere in Italia perché “è un campionato nel quale non mi posso esprimere al meglio”. Su di lui è forte l’interesse di Betis Siviglia e Sporting Lisbona.

L’altro giocatore che potrebbe salutare è Matias Vecino. Il Chelsea di Maurizio Sarri preme per averlo e – secondo quanto riportato da Sky Sport Uk – sarebbe pronta un’offerta da ben 30 milioni.

Ultimo nome in uscita: Roberto Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro – arrivato a gennaio dello scorso anno dall’Atalanta – aveva convinto tutti per classe, tecnica e velocità di gioco. Eppure, con l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina, il giovane bergamasco ha faticato a trovare spazio sia per l’inaspettato rendimento di Marcelo Brozovic in quella posizione, sia per alcune prestazioni sottotono. Atletico Madrid e Tottenham hanno già sondato il terreno per il giocatore: l’Inter lo considera cedibile e per un’offerta superiore ai 25 milioni lo lascerà partire.

L’idea di Piero Ausilio sarebbe quella di venderne solo uno a metà campo ma, se dovessero arrivare proposte invitanti, potrebbe decidere di cederne un secondo e tenere i soldi per un nuovo colpo a gennaio.

SPORTAL.IT | 31-07-2018 19:20