Inter, Cragno non smentisce

Il portiere del Cagliari Alessio Cragno in un'intervista a L'Unione Sarda glissa sull'interesse dell'Inter nei suoi confronti e guarda al match di stasera.

"Voci sull'Inter? Ora penso solo al Cagliari, del resto non mi interessa. Prima vengono la salvezza e i miglioramenti, personalmente e come squadra. Poi si vedrà".

"Cagliari tappa di passaggio? Niente affatto. Arrivavo con una sola stagione in B alle spalle. Era un punto di arrivo e di partenza, dovevo dimostrare di poter giocare a Cagliari e in Serie A. E anche ora la vivo come una tappa fondamentale della mia carriera, devo dare il massimo".

SPORTAL.IT | 01-03-2019 15:25