Inter-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta TV

Dove vedere Inter-Cremonese di Serie A 2025-26, 6a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e info TV/streaming

Inter-Cremonese accende la 6a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Giuseppe Meazza di Milano sabato 4 ottobre 2025 alle 18:00. In classifica la Inter è 5ª con 9 punti (3 vittorie, 2 sconfitte; 13 gol fatti, 7 subiti), mentre la Cremonese è 7ª, anch’essa a 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi; 6 gol segnati, 4 incassati). Sfida dal peso specifico notevole: i nerazzurri cercano continuità davanti al proprio pubblico, i grigiorossi arrivano con il migliore avvio recente nella massima serie.

Probabili formazioni di Inter-Cremonese

Le scelte dovrebbero orientarsi su due 3-5-2 speculari. La Inter potrebbe confermare un undici propositivo: in difesa si va verso la presenza di Akanji accanto a de Vrij e Bastoni, con De Lima a destra e Carlos Augusto a sinistra per dare ampiezza. In mezzo, regia a Çalhanoglu con Barella e Mkhitaryan interni. Davanti, coppia che dovrebbe essere composta da Thuram e Martínez. La Cremonese, complice qualche indisponibilità, dovrebbe affidarsi alla solidità del terzetto Terracciano–Baschirotto–Bianchetti, spinta laterale con Zerbin e Pezzella, in regia Grassi con Bondo e Payero mezzali. In attacco, opzione Bonazzoli–Johnsen, con alternative dalla panchina. Nessuno squalificato segnalato; per gli infortuni, i grigiorossi potrebbero dover rinunciare a Audero e Collocolo.

Inter (3-5-2): Martínez ; Akanji , de Vrij , Bastoni ; De Lima , Barella , Çalhanoglu , Mkhitaryan , Carlos Augusto ; Thuram , Martínez .

Cremonese (3-5-2): Silvestri ; Terracciano , Baschirotto , Bianchetti ; Zerbin , Bondo , Grassi , Payero , Pezzella ; Bonazzoli , Johnsen .

Gli indisponibili di Inter-Cremonese

Inter – Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno.

– Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno. Cremonese – Infortunati: Audero (infortunio muscolare), Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Inter e Cremonese arrivano al match con un bottino identico di 9 punti nelle ultime cinque: i nerazzurri hanno alternato prove brillanti a qualche passaggio a vuoto, i grigiorossi sono in serie utile grazie a due vittorie e tre pareggi.

Inter ok ko ko ok ok Cremonese ok ok x x x

Inter Inter -Torino 5-0 Inter -Udinese 1-2 Juventus- Inter 4-3 Inter -Sassuolo 2-1 Cagliari- Inter 0-2

Cremonese Milan- Cremonese 1-2 Cremonese -Sassuolo 3-2 Verona- Cremonese 0-0 Cremonese -Parma 0-0 Como- Cremonese 1-1



L’arbitro di Inter-Cremonese

Dirige Ermanno Feliciani, assistito da Lo Cicero e Politi; quarto ufficiale Rapuano. Al VAR Gariglio, AVAR Di Bello. In questa Serie A 2025-26, Feliciani ha diretto 1 gara, estraendo 4 cartellini gialli, 0 rossi e senza assegnare rigori: media di 4 ammonizioni a partita.

Arbitro: FELICIANI

Assistenti: LO CICERO – POLITI

IV: RAPUANO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI BELLO

Statistiche interessanti

Storia dalla parte dell’Inter, che al Meazza ha costruito gran parte del suo bottino contro la Cremonese. I nerazzurri arrivano da due successi di fila e, pur concedendo qualcosa in casa nelle ultime uscite, restano tra le squadre più produttive per tiri e soprattutto per cross utili, un’arma che potrebbe pesare contro la retroguardia grigiorossa. La Cremonese vive il suo miglior avvio recente in A: dopo due vittorie ha inanellato tre pari, mostrando solidità e capacità di soffrire. Il confronto mette di fronte chi calcia di più e chi ha fin qui subito più conclusioni: uomini come Çalhanoglu, Barella, Zerbin e Pezzella chiamati a incidere. Occhio a Lautaro, spesso letale con le neopromosse, e alle ripartenze grigiorosse.

Nei precedenti in A, la Cremonese ha vinto una sola volta con l’ Inter (10 maggio 1992); i nerazzurri contano 13 successi e due pari, con quattro vittorie di fila più recenti.

ha vinto una sola volta con l’ (10 maggio 1992); i nerazzurri contano 13 successi e due pari, con quattro vittorie di fila più recenti. Al Meazza l’ Inter ha vinto sei delle otto sfide interne con la Cremonese (1N, 1P), comprese le ultime due, entrambe con due reti di margine.

l’ ha vinto sei delle otto sfide interne con la (1N, 1P), comprese le ultime due, entrambe con due reti di margine. L’ Inter arriva da due successi consecutivi in campionato; in sette delle ultime nove gare casalinghe ha però incassato almeno un gol.

arriva da due successi consecutivi in campionato; in sette delle ultime nove gare casalinghe ha però incassato almeno un gol. Con 9 punti in cinque giornate, questa è la miglior partenza della Cremonese in A: dopo il doppio squillo iniziale sono arrivati tre pareggi di fila.

in A: dopo il doppio squillo iniziale sono arrivati tre pareggi di fila. Confronto tra estremi: l’ Inter è la squadra che calcia di più, la Cremonese quella che ha concesso più tiri finora.

è la squadra che calcia di più, la quella che ha concesso più tiri finora. Nei derby lombardi esterni, la Cremonese è imbattuta da cinque gare (1V, 4N): l’ultimo ko fu proprio al Meazza con l’ Inter (3-1 nel 2022).

è imbattuta da cinque gare (1V, 4N): l’ultimo ko fu proprio al con l’ (3-1 nel 2022). Record di cross per l’ Inter : più traversoni tentati e riusciti in questo avvio, e più reti nate da cross; grigiorossi e bianconeri inseguono a quota tre.

: più traversoni tentati e riusciti in questo avvio, e più reti nate da cross; grigiorossi e bianconeri inseguono a quota tre. Lautaro Martínez ha segnato tre gol in due incroci con la Cremonese in A, ma non trova gol o assist da cinque gare contro neopromosse.

ha segnato tre gol in due incroci con la in A, ma non trova gol o assist da cinque gare contro neopromosse. Francesco Pio Esposito potrebbe diventare il primo nerazzurro under 21 a segnare in due gare di fila in A dai tempi di Kovacic (2014); tra gli italiani, ultimo fu Balotelli (2010).

potrebbe diventare il primo nerazzurro under 21 a segnare in due gare di fila in A dai tempi di (2014); tra gli italiani, ultimo fu (2010). Franco Vázquez ha punito l’Inter due volte tra 2014 e 2016: l’ultima rete proprio al Meazza con il Palermo (3-1 nerazzurro).

Le statistiche stagionali di Inter e Cremonese

L’Inter spicca per possesso (60,5%), volume di tiri e pericolosità sulle corsie; 13 gol fatti e 7 subiti in cinque gare certificano un attacco produttivo. La Cremonese risponde con equilibrio: 45,5% di possesso, 6 gol fatti e 4 incassati, due clean sheet e una precisione al tiro superiore. Match-up interessante tra efficienza grigiorossa e spinta nerazzurra.

Inter Cremonese Partite giocate 5 5 Vittorie 3 2 Pareggi 0 3 Sconfitte 2 0 Gol segnati 13 6 Gol subiti 7 4 Possesso palla (%) 60,5 45,5 Tiri totali 73 27 Tiri nello specchio 28 14 Precisione tiro (%) 38,36 51,85 Clean sheet 2 2 Cartellini gialli 7 12

Dove vedere Inter-Cremonese in tv o in streaming

• Partita: Inter-Cremonese

• Data: sabato 4 ottobre 2025

• Orario: 18:00

• TV/Streaming: DAZN

• Luogo: Milano

• Stadio: Giuseppe Meazza

Inter-Cremonese è trasmessa in diretta da DAZN, a partire dalle 18:00 del 04-10-2025.

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Inter-Cremonese? Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 18:00. Dove si gioca Inter-Cremonese? Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Chi trasmette Inter-Cremonese in TV/streaming? La partita è in esclusiva su DAZN in diretta streaming. Chi è l’arbitro di Inter-Cremonese? Ermanno Feliciani; assistenti Lo Cicero e Politi, IV Rapuano, VAR Gariglio, AVAR Di Bello.