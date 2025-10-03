Inter-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta TV

Inter-Cremonese accende la 6a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Giuseppe Meazza di Milano sabato 4 ottobre 2025 alle 18:00. In classifica la Inter è 5ª con 9 punti (3 vittorie, 2 sconfitte; 13 gol fatti, 7 subiti), mentre la Cremonese è 7ª, anch’essa a 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi; 6 gol segnati, 4 incassati). Sfida dal peso specifico notevole: i nerazzurri cercano continuità davanti al proprio pubblico, i grigiorossi arrivano con il migliore avvio recente nella massima serie.
- Probabili formazioni di Inter-Cremonese
- Gli indisponibili di Inter-Cremonese
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Inter-Cremonese
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Inter e Cremonese
- Dove vedere Inter-Cremonese in tv o in streaming
Probabili formazioni di Inter-Cremonese
Le scelte dovrebbero orientarsi su due 3-5-2 speculari. La Inter potrebbe confermare un undici propositivo: in difesa si va verso la presenza di Akanji accanto a de Vrij e Bastoni, con De Lima a destra e Carlos Augusto a sinistra per dare ampiezza. In mezzo, regia a Çalhanoglu con Barella e Mkhitaryan interni. Davanti, coppia che dovrebbe essere composta da Thuram e Martínez. La Cremonese, complice qualche indisponibilità, dovrebbe affidarsi alla solidità del terzetto Terracciano–Baschirotto–Bianchetti, spinta laterale con Zerbin e Pezzella, in regia Grassi con Bondo e Payero mezzali. In attacco, opzione Bonazzoli–Johnsen, con alternative dalla panchina. Nessuno squalificato segnalato; per gli infortuni, i grigiorossi potrebbero dover rinunciare a Audero e Collocolo.
- Inter (3-5-2): Martínez; Akanji, de Vrij, Bastoni; De Lima, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Martínez.
- Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Payero, Pezzella; Bonazzoli, Johnsen.
Gli indisponibili di Inter-Cremonese
- Inter – Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno.
- Cremonese – Infortunati: Audero (infortunio muscolare), Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Inter e Cremonese arrivano al match con un bottino identico di 9 punti nelle ultime cinque: i nerazzurri hanno alternato prove brillanti a qualche passaggio a vuoto, i grigiorossi sono in serie utile grazie a due vittorie e tre pareggi.
|Inter
|ok
|ko
|ko
|ok
|ok
|Cremonese
|ok
|ok
|x
|x
|x
- Inter
- Inter-Torino 5-0
- Inter-Udinese 1-2
- Juventus-Inter 4-3
- Inter-Sassuolo 2-1
- Cagliari-Inter 0-2
- Cremonese
- Milan-Cremonese 1-2
- Cremonese-Sassuolo 3-2
- Verona-Cremonese 0-0
- Cremonese-Parma 0-0
- Como-Cremonese 1-1
L’arbitro di Inter-Cremonese
Dirige Ermanno Feliciani, assistito da Lo Cicero e Politi; quarto ufficiale Rapuano. Al VAR Gariglio, AVAR Di Bello. In questa Serie A 2025-26, Feliciani ha diretto 1 gara, estraendo 4 cartellini gialli, 0 rossi e senza assegnare rigori: media di 4 ammonizioni a partita.
- Arbitro: FELICIANI
- Assistenti: LO CICERO – POLITI
- IV: RAPUANO
- VAR: GARIGLIO
- AVAR: DI BELLO
Statistiche interessanti
Storia dalla parte dell’Inter, che al Meazza ha costruito gran parte del suo bottino contro la Cremonese. I nerazzurri arrivano da due successi di fila e, pur concedendo qualcosa in casa nelle ultime uscite, restano tra le squadre più produttive per tiri e soprattutto per cross utili, un’arma che potrebbe pesare contro la retroguardia grigiorossa. La Cremonese vive il suo miglior avvio recente in A: dopo due vittorie ha inanellato tre pari, mostrando solidità e capacità di soffrire. Il confronto mette di fronte chi calcia di più e chi ha fin qui subito più conclusioni: uomini come Çalhanoglu, Barella, Zerbin e Pezzella chiamati a incidere. Occhio a Lautaro, spesso letale con le neopromosse, e alle ripartenze grigiorosse.
- Nei precedenti in A, la Cremonese ha vinto una sola volta con l’Inter (10 maggio 1992); i nerazzurri contano 13 successi e due pari, con quattro vittorie di fila più recenti.
- Al Meazza l’Inter ha vinto sei delle otto sfide interne con la Cremonese (1N, 1P), comprese le ultime due, entrambe con due reti di margine.
- L’Inter arriva da due successi consecutivi in campionato; in sette delle ultime nove gare casalinghe ha però incassato almeno un gol.
- Con 9 punti in cinque giornate, questa è la miglior partenza della Cremonese in A: dopo il doppio squillo iniziale sono arrivati tre pareggi di fila.
- Confronto tra estremi: l’Inter è la squadra che calcia di più, la Cremonese quella che ha concesso più tiri finora.
- Nei derby lombardi esterni, la Cremonese è imbattuta da cinque gare (1V, 4N): l’ultimo ko fu proprio al Meazza con l’Inter (3-1 nel 2022).
- Record di cross per l’Inter: più traversoni tentati e riusciti in questo avvio, e più reti nate da cross; grigiorossi e bianconeri inseguono a quota tre.
- Lautaro Martínez ha segnato tre gol in due incroci con la Cremonese in A, ma non trova gol o assist da cinque gare contro neopromosse.
- Francesco Pio Esposito potrebbe diventare il primo nerazzurro under 21 a segnare in due gare di fila in A dai tempi di Kovacic (2014); tra gli italiani, ultimo fu Balotelli (2010).
- Franco Vázquez ha punito l’Inter due volte tra 2014 e 2016: l’ultima rete proprio al Meazza con il Palermo (3-1 nerazzurro).
Le statistiche stagionali di Inter e Cremonese
L’Inter spicca per possesso (60,5%), volume di tiri e pericolosità sulle corsie; 13 gol fatti e 7 subiti in cinque gare certificano un attacco produttivo. La Cremonese risponde con equilibrio: 45,5% di possesso, 6 gol fatti e 4 incassati, due clean sheet e una precisione al tiro superiore. Match-up interessante tra efficienza grigiorossa e spinta nerazzurra.
|Inter
|Cremonese
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|3
|2
|Pareggi
|0
|3
|Sconfitte
|2
|0
|Gol segnati
|13
|6
|Gol subiti
|7
|4
|Possesso palla (%)
|60,5
|45,5
|Tiri totali
|73
|27
|Tiri nello specchio
|28
|14
|Precisione tiro (%)
|38,36
|51,85
|Clean sheet
|2
|2
|Cartellini gialli
|7
|12
Dove vedere Inter-Cremonese in tv o in streaming
• Partita: Inter-Cremonese
• Data: sabato 4 ottobre 2025
• Orario: 18:00
• TV/Streaming: DAZN
• Luogo: Milano
• Stadio: Giuseppe Meazza
Inter-Cremonese è trasmessa in diretta da DAZN, a partire dalle 18:00 del 04-10-2025.
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Inter-Cremonese?
-
Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 18:00.
- Dove si gioca Inter-Cremonese?
-
Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
- Chi trasmette Inter-Cremonese in TV/streaming?
-
La partita è in esclusiva su DAZN in diretta streaming.
- Chi è l’arbitro di Inter-Cremonese?
-
Ermanno Feliciani; assistenti Lo Cicero e Politi, IV Rapuano, VAR Gariglio, AVAR Di Bello.
