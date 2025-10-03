Virgilio Sport
Inter-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta TV

Dove vedere Inter-Cremonese di Serie A 2025-26, 6a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e info TV/streaming

Inter-Cremonese accende la 6a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Giuseppe Meazza di Milano sabato 4 ottobre 2025 alle 18:00. In classifica la Inter è 5ª con 9 punti (3 vittorie, 2 sconfitte; 13 gol fatti, 7 subiti), mentre la Cremonese è 7ª, anch’essa a 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi; 6 gol segnati, 4 incassati). Sfida dal peso specifico notevole: i nerazzurri cercano continuità davanti al proprio pubblico, i grigiorossi arrivano con il migliore avvio recente nella massima serie.

Probabili formazioni di Inter-Cremonese

Le scelte dovrebbero orientarsi su due 3-5-2 speculari. La Inter potrebbe confermare un undici propositivo: in difesa si va verso la presenza di Akanji accanto a de Vrij e Bastoni, con De Lima a destra e Carlos Augusto a sinistra per dare ampiezza. In mezzo, regia a Çalhanoglu con Barella e Mkhitaryan interni. Davanti, coppia che dovrebbe essere composta da Thuram e Martínez. La Cremonese, complice qualche indisponibilità, dovrebbe affidarsi alla solidità del terzetto TerraccianoBaschirottoBianchetti, spinta laterale con Zerbin e Pezzella, in regia Grassi con Bondo e Payero mezzali. In attacco, opzione BonazzoliJohnsen, con alternative dalla panchina. Nessuno squalificato segnalato; per gli infortuni, i grigiorossi potrebbero dover rinunciare a Audero e Collocolo.

  • Inter (3-5-2): Martínez; Akanji, de Vrij, Bastoni; De Lima, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Martínez.
  • Fonte: V:Sport
  • Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Payero, Pezzella; Bonazzoli, Johnsen.
  • Fonte: V:Sport

Gli indisponibili di Inter-Cremonese

  • Inter – Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno.
  • Cremonese – Infortunati: Audero (infortunio muscolare), Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Inter e Cremonese arrivano al match con un bottino identico di 9 punti nelle ultime cinque: i nerazzurri hanno alternato prove brillanti a qualche passaggio a vuoto, i grigiorossi sono in serie utile grazie a due vittorie e tre pareggi.

Inter ok ko ko ok ok
Cremonese ok ok x x x
  • Inter
    • Inter-Torino 5-0
    • Inter-Udinese 1-2
    • Juventus-Inter 4-3
    • Inter-Sassuolo 2-1
    • Cagliari-Inter 0-2
  • Cremonese
    • Milan-Cremonese 1-2
    • Cremonese-Sassuolo 3-2
    • Verona-Cremonese 0-0
    • Cremonese-Parma 0-0
    • Como-Cremonese 1-1

L’arbitro di Inter-Cremonese

Dirige Ermanno Feliciani, assistito da Lo Cicero e Politi; quarto ufficiale Rapuano. Al VAR Gariglio, AVAR Di Bello. In questa Serie A 2025-26, Feliciani ha diretto 1 gara, estraendo 4 cartellini gialli, 0 rossi e senza assegnare rigori: media di 4 ammonizioni a partita.

  • Arbitro: FELICIANI
  • Assistenti: LO CICERO – POLITI
  • IV: RAPUANO
  • VAR: GARIGLIO
  • AVAR: DI BELLO

Statistiche interessanti

Storia dalla parte dell’Inter, che al Meazza ha costruito gran parte del suo bottino contro la Cremonese. I nerazzurri arrivano da due successi di fila e, pur concedendo qualcosa in casa nelle ultime uscite, restano tra le squadre più produttive per tiri e soprattutto per cross utili, un’arma che potrebbe pesare contro la retroguardia grigiorossa. La Cremonese vive il suo miglior avvio recente in A: dopo due vittorie ha inanellato tre pari, mostrando solidità e capacità di soffrire. Il confronto mette di fronte chi calcia di più e chi ha fin qui subito più conclusioni: uomini come Çalhanoglu, Barella, Zerbin e Pezzella chiamati a incidere. Occhio a Lautaro, spesso letale con le neopromosse, e alle ripartenze grigiorosse.

  • Nei precedenti in A, la Cremonese ha vinto una sola volta con l’Inter (10 maggio 1992); i nerazzurri contano 13 successi e due pari, con quattro vittorie di fila più recenti.
  • Al Meazza l’Inter ha vinto sei delle otto sfide interne con la Cremonese (1N, 1P), comprese le ultime due, entrambe con due reti di margine.
  • L’Inter arriva da due successi consecutivi in campionato; in sette delle ultime nove gare casalinghe ha però incassato almeno un gol.
  • Con 9 punti in cinque giornate, questa è la miglior partenza della Cremonese in A: dopo il doppio squillo iniziale sono arrivati tre pareggi di fila.
  • Confronto tra estremi: l’Inter è la squadra che calcia di più, la Cremonese quella che ha concesso più tiri finora.
  • Nei derby lombardi esterni, la Cremonese è imbattuta da cinque gare (1V, 4N): l’ultimo ko fu proprio al Meazza con l’Inter (3-1 nel 2022).
  • Record di cross per l’Inter: più traversoni tentati e riusciti in questo avvio, e più reti nate da cross; grigiorossi e bianconeri inseguono a quota tre.
  • Lautaro Martínez ha segnato tre gol in due incroci con la Cremonese in A, ma non trova gol o assist da cinque gare contro neopromosse.
  • Francesco Pio Esposito potrebbe diventare il primo nerazzurro under 21 a segnare in due gare di fila in A dai tempi di Kovacic (2014); tra gli italiani, ultimo fu Balotelli (2010).
  • Franco Vázquez ha punito l’Inter due volte tra 2014 e 2016: l’ultima rete proprio al Meazza con il Palermo (3-1 nerazzurro).

Le statistiche stagionali di Inter e Cremonese

L’Inter spicca per possesso (60,5%), volume di tiri e pericolosità sulle corsie; 13 gol fatti e 7 subiti in cinque gare certificano un attacco produttivo. La Cremonese risponde con equilibrio: 45,5% di possesso, 6 gol fatti e 4 incassati, due clean sheet e una precisione al tiro superiore. Match-up interessante tra efficienza grigiorossa e spinta nerazzurra.

Inter Cremonese
Partite giocate 5 5
Vittorie 3 2
Pareggi 0 3
Sconfitte 2 0
Gol segnati 13 6
Gol subiti 7 4
Possesso palla (%) 60,5 45,5
Tiri totali 73 27
Tiri nello specchio 28 14
Precisione tiro (%) 38,36 51,85
Clean sheet 2 2
Cartellini gialli 7 12

Dove vedere Inter-Cremonese in tv o in streaming

• Partita: Inter-Cremonese
• Data: sabato 4 ottobre 2025
• Orario: 18:00
• TV/Streaming: DAZN
• Luogo: Milano
• Stadio: Giuseppe Meazza
Inter-Cremonese è trasmessa in diretta da DAZN, a partire dalle 18:00 del 04-10-2025.

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Inter-Cremonese?

Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 18:00.

Dove si gioca Inter-Cremonese?

Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Chi trasmette Inter-Cremonese in TV/streaming?

La partita è in esclusiva su DAZN in diretta streaming.

Chi è l’arbitro di Inter-Cremonese?

Ermanno Feliciani; assistenti Lo Cicero e Politi, IV Rapuano, VAR Gariglio, AVAR Di Bello.

