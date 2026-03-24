Inter, Thuram out e Nico Paz in: Tikus in crisi e sacrificabile, Chivu punta su Pio e Marotta spera nell'aiuto Real

La flessione nerazzurra passa anche dalle prestazioni opache del francese, che in estate potrebbe salutare la Pinetina, specie dovessero aprirsi spiragli concreti per assicurarsi l'argentino del Como

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Chiamatelo frenata, crisi o come volete, ma il momento dell’Inter è sotto gli occhi di tutti ed è tutt’altro che positivo. Dall’eliminazione in Champions League contro il Bodø al pareggio di Firenze, passando per quello con l’Atalanta e la sconfitta nel derby, a un passo dal traguardo i nerazzurri di Cristian Chivu stanno attraversando la fase più complicata della stagione. Tra i giocatori che stanno deludendo maggiormente c’è Marcus Thuram, che in estate potrebbe essere sacrificato per fare spazio a Nico Paz. Servirà, però, la complicità del Real Madrid.

Crisi Inter: dubbi e certezze da cui ripartire

I sei punti di vantaggio sulle inseguitrici in campionato e la semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro (dopo lo 0-0 dell’andata al Sinigaglia) possono essere l’antidoto per lasciarsi alle spalle il periodo no e ripartire nello sprint finale. Certamente devono essere l’appiglio per ripartire. Una ripartenza che passa inevitabilmente anche dal recupero di Lautaro Martinez.

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Il captaino sta lavorando sodo e punta a esserci dopo la sosta per le due fondamentali gare contro Roma e Como. Il rientro del Toro costringerà però Chivu a dover scegliere il compagno di Lauti, tra un Pio Esposito in grande forma e un Marcus Thuram apparso sempre più scarico e lontano dagli standard delle passate stagioni.

Possibile addio in estate

Una valutazione non da poco e che, dall’immediato, potrebbe protrarsi anche alla sessione estiva di calciomercato. Perché, parliamoci chiaro, al momento, l’Inter difficilmente chiuderebbe le porte a un’offerta quantomeno interessante per Tikus. La clausola da 85 milioni di euro ora come ora pare utopica, ma dovesse arrivare un club con 50-60 milioni di euro da investire…

Insomma, in queste ultime uscite stagionali, il figlio d’arte, che tanto bene aveva fatto nelle sue prime due annate all’ombra della Madonnina, si gioca la conferma. Le contendenti per Marcus, strappato a zero dal Borussia Mönchengladbach superando la concorrenza del Milan, non mancano. Le sirene più ammalianti cantano ovviamente dalla Premier League.

Fattore Nico Paz e il possibile “aiuto” da Madrid

Il quadro delle nubi addensatesi attorno a Thuram è completato dall’infortunio alla caviglia che lo attanaglia da mesi e, soprattutto, dalle possibilità che avrà questa estate l’Inter di assicurarsi le prestazioni di Nico Paz. Il fuoriclasse argentino lascerà le rive del Lario per fare ritorno a quelle del Manzanares. Il rientro a Madrid è certo, la permanenza in Spagna meno.

Come riportato da SportMediaset, infatti, Beppe Marotta – che nelle ultime ore ha chiamato i nerazzurri ad alzare il livello – osserva e spera in un (non impossibile) favore Real. Nella capitale spagnola, infatti, il talento non manca e la dirigenza dei Blancos, così come il tecnico Álvaro Arbeloa, vorranno fare le loro valutazioni. Nico Paz dovrà sgomitare e non poco per imporsi ed emergere in un gruppo collaudato e ricco di campioni… è questo il dubbio che potrebbe spingere Paz lontano dal Bernabeu.

Due trofei e poi si vedrà

Marotta e Ausilio ci sperano e restano alla finestra, così come farà il Como e come faranno i tanti club che hanno appuntato a caratteri cubitali il nome classe 2004 di Santa Cruz di Tenerife sul proprio taccuino. Ovvio, poi, che il Real non farà sconti sul cartellino. Di certo, però, sarà ben disposto ad ascoltare e ad agevolare la via per il raggiungimento della soluzione che possa essere la migliore per tutte le parti in causa.

Ed è qui che i nerazzurri dovranno valutare al meglio se cedere Thuram e reinvestire su Nico Paz. Se ci dovessero essere i margini per assicurarsi l’argentino, allora Tikus potrebbe davvero salutare. Prima, però, ci sono due trofei da provare a mettere in bacheca e la speranza di Chivu e del popolo nerazzurro è che, nel momento cruciale della stagione, Marcus torni a essere decisivo.