Inter, crisi Bastoni: Marotta non cambia idea sul futuro, il gesto di Chivu

Tra critiche, acciacchi e mercato, il difensore vive il momento più delicato della stagione. Chivu lo protegge, ma il Barça resta alla finestra e il futuro è tutto da scrivere.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Un momento complicato, forse il più difficile della stagione nonostante i risultati e uno scudetto praticamente già in tasca. Alessandro Bastoni è finito al centro di critiche, fischi e dubbi sul futuro. Tra errori in campo e condizioni fisiche non ottimali, il difensore dell’Inter vive una fase delicata. Intanto, il Barcellona osserva e continua il suo pressing. E mentre la società riflette sul da farsi, Cristian Chivu prova a proteggere il giocatore con scelte significative.

Fischi, errori e un clima sempre più pesante

Il rumore attorno a Bastoni è diventato costante. Ogni tocco di palla lontano da San Siro è accompagnato da fischi e tensione, segno di un momento complicato anche dal punto di vista mentale. Gli episodi recenti hanno inciso: dalla discussa simulazione contro la Juventus fino all’espulsione con la Nazionale nella sfida decisiva contro la Bosnia.

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Situazioni che hanno alimentato critiche e aumentato la pressione su uno dei pilastri difensivi nerazzurri. Il difensore sembra vivere una fase di confusione, dove ogni errore pesa più del solito. E in un finale di stagione così delicato, anche l’aspetto psicologico diventa determinante.

I problemi fisici e una condizione lontana dal top

Oltre alle difficoltà mentali, c’è anche una questione fisica tutt’altro che secondaria. Bastoni convive da settimane con acciacchi che ne limitano il rendimento. Il colpo subito nel derby contro Rabiot ha lasciato strascichi, con un edema osseo alla tibia che non è mai stato completamente smaltito.

Nonostante questo, il difensore è stato spesso chiamato agli straordinari, anche per mancanza di alternative in rosa. Le immagini in panchina, con il ghiaccio su caviglia o tibia, raccontano bene una stagione travagliata. Una situazione che obbliga lo staff a gestire con attenzione minuti e allenamenti.

La mossa di Chivu: un gesto da allenatore e psicologo

In questo contesto, la gestione di Cristian Chivu è stata significativa. Nella sfida contro il Como, il tecnico ha deciso di sostituire Bastoni a inizio ripresa. Una scelta forte, ma anche intelligente, che ha coinciso con la svolta del match: l’Inter ha cambiato passo e ha ribaltato la gara. Più che una bocciatura, è sembrato un gesto di protezione, quasi da “psicologo” oltre che da allenatore.

Chivu ha voluto togliere pressione al giocatore, evitando che il momento negativo potesse peggiorare. Un segnale chiaro: Bastoni resta centrale nel progetto, ma va aiutato a ritrovare equilibrio.

Il pressing del Barcellona e la posizione dell’Inter

Sul fronte mercato, la situazione è tutt’altro che definita. Il Barcellona continua a spingere con decisione, alla ricerca di un difensore di livello internazionale. Bastoni rappresenta un profilo ideale per i blaugrana, che da tempo monitorano la situazione.

L’Inter, però, non ha cambiato idea: il giocatore è considerato un pilastro e partirà solo davanti a un’offerta importante. La valutazione resta alta, tra i 70 e gli 80 milioni, anche se da cifre inferiori potrebbe iniziare una trattativa. Per ora, però, tutto è rimandato: la priorità resta il campo.