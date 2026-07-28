Inter, Curtis Jones si riavvicina: l’indizio collegato all’arrivo di Stones. Sucic può sostituire Tonali al Newcastle

L’Inter continua a lavorare su più tavoli in vista delle ultime settimane di mercato. Dopo aver definito l’arrivo di John Stones, i nerazzurri non hanno abbandonato la pista che porta a Curtis Jones, da tempo uno dei profili preferiti per rinforzare il centrocampo. Intanto dalla Premier League arrivano nuovi interessamenti per Petar Sucic, finito nel mirino di Newcastle e Leeds United. La società, però, non sembra intenzionata a privarsi del croato, considerato una pedina importante del progetto.

Curtis Jones continua a guardare verso Milano

Nonostante le dichiarazioni del nuovo allenatore del Liverpool, Andoni Iraola, che ha ribadito la volontà di trattenere il centrocampista, Curtis Jones continua a tenere aperta la porta all’Inter. Il club nerazzurro segue il classe 2001 ormai da diversi mesi e anche in questa finestra estiva ha provato ad avvicinarsi ai Reds, senza però trovare un’intesa economica. Il Liverpool continua infatti a valutare il cartellino del giocatore intorno ai 40 milioni di euro, una cifra che l’Inter considera eccessiva. Dal canto suo, Jones avrebbe confermato la disponibilità a trasferirsi a Milano già in questa sessione di mercato.

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Il like a Stones alimenta le indiscrezioni

Nelle ultime ore un dettaglio social ha attirato l’attenzione dei tifosi. Jones ha infatti messo un “like” al post che annunciava l’arrivo di John Stones all’Inter, un gesto che è stato interpretato come un ulteriore segnale del gradimento verso la destinazione nerazzurra. Non si tratta naturalmente di un indizio decisivo, ma conferma il feeling tra il giocatore e il club milanese. L’arrivo del connazionale potrebbe rappresentare un elemento in più per convincere Jones, anche se al momento resta soprattutto la distanza economica con il Liverpool a frenare l’operazione.

Frattesi e il prezzo fissato dal Liverpool

L’Inter mantiene vivo il dossier, ma senza intenzione di partecipare ad aste. L’ultima proposta presentata ai Reds si sarebbe fermata intorno ai 25 milioni di euro, ben lontana dalla valutazione fatta dal club inglese. Inoltre, l’eventuale investimento dipenderà anche dalle uscite. In particolare, la permanenza di Davide Frattesi rende più difficile l’affondo definitivo per Jones, visto che il centrocampista inglese arriverebbe proprio per completare quel reparto. Se la situazione non dovesse sbloccarsi nelle prossime settimane, non è escluso che l’Inter possa tornare alla carica nel 2027, quando il giocatore sarà libero di accordarsi con un altro club in vista della scadenza del contratto.

Newcastle e Leeds su Sucic, ma l’Inter resiste

Sul fronte delle uscite, invece, resta alta l’attenzione attorno a Petar Sucic. Newcastle e Leeds United hanno chiesto informazioni per il centrocampista croato, reduce dalla prima stagione in nerazzurro. Il Newcastle lo considera anche uno dei possibili profili per rinforzare la mediana per rimpiazzare Sandro Tonali, mentre il Leeds osserva con interesse gli sviluppi della situazione. La posizione dell’Inter, però, è chiara: Sucic non è sul mercato. Soltanto un’offerta vicina ai 40 milioni di euro potrebbe spingere la dirigenza a prendere in considerazione una cessione. Acquistato dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro più bonus, il croato viene ritenuto un investimento per il presente e soprattutto per il futuro del club.