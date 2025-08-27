Inter, da Caressa bacchettata ai nerazzurri per le frasi su Chivu: “Inzaghi non va sminuito” 

Sul suo canale YouTube il giornalista promuove la prestazione al debutto dei nerazzurri in campionato ma difende il lavoro dell’ex allenatore

Bell’esordio dell’Inter di Cristian Chivu, ma il 5-0 al Torino non può servire per attaccare Simone Inzaghi: questa l’analisi di Fabio Caressa dopo il debutto di Lautaro e compagni in serie A, col giornalista che ha bacchettato i nerazzurri per alcune analisi sulle differenze tra i due allenatori.

I complimenti di Caressa all’Inter di Chivu

Complimenti a Cristian Chivu, ma quanto fatto dall’Inter di Simone Inzaghi non può essere cancellato né sminuito, neanche dai calciatori nerazzurri. È questo, in sostanza, il messaggio che Fabio Caressa lancia dal suo canale YouTube, analizzando il 5-0 al Torino con cui l’Inter ha debuttato in campionato.

Per Caressa, l’Inter ha esordito in maniera molto positiva dando un segnale a tutta la serie A. “Molto bene l’Inter – ha dichiarato il giornalista nel suo video -. La vittoria contro il Torino ha anche un significato emotivo, dopo la finale di Champions League: è un ciclo che si riapre con certezze e con giocatori nuovi”.

L’importanza dei nuovi arrivi

Proprio i nuovi arrivi, secondo Caressa, potrebbero fare la differenza rispetto alla scorsa stagione, chiusa dall’Inter senza trofei. “Non ho inserito Sucic nella mia top XI, ma il croato ha giocato molto bene – ha sottolineato caressa -. E Bonny ed Esposito potranno dare molto più di quanto hanno offerto la scorsa stagione Arnautovic, Correa e Taremi”.

Per il giornalista di Sky Sport, inoltre, è già evidente la mano del nuovo allenatore. “Ho visto una squadra che Chivu ha già cambiato – ha aggiunto Caressa -, pur restando fisica e tecnica, probabilmente molto aggressiva sui portatori di palla avversari”.

La bacchettata ai nerazzurri su Inzaghi

Dopo gli elogi, però, ecco la bacchettata di Caressa ai giocatori dell’Inter. Al giornalista, infatti, non è piaciuto il fatto che molti hanno sottolineato il giro di vite ordinato da Chivu in fase di preparazione atletica. “Ho sentito dire che la squadra lavora più fisicamente, come se con Inzaghi non si facesse nulla – ha detto Caressa – . I giocatori avranno detto questa cosa, che si lavora in maniera diversa, ma attenzione a sottovalutare il lavoro di Inzaghi. Lui partiva dai dati, basava le scelte sui dati, e questi gli permettevano di gestire la rosa in base all’età media avanzata”.

Per Caressa, dunque, è sbagliato affermare che con Chivu l’Inter lavori di più, come a voler sminuire il lavoro svolto da Inzaghi. “Non è Inzaghi non facesse lavorare la squadra – ha concluso il giornalista – Buttare a mare il suo lavoro, visto dove è arrivata e quello che ha fatto l’Inter, non è giusto”.