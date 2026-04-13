Inter, da Chivu frecciata a Conte e Allegri, la risposta velenosa di Fabregas

L'allenatore nerazzurro non ha risparmiato i suoi colleghi, dopo aver allungato a +9 sul Napoli. Lo spagnolo ha provato ad alleggerire la pressione

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

L’Inter chiude virtualmente il discorso scudetto, il Como perde momentaneamente il quarto posto in classifica. È questa l’estrema sintesi al termine della partita andata in scena al “Sinigaglia” tra la squadra di Cesc Fabregas e la formazione allenata da Cristian Chivu, saldamente in testa alla classifica della nostra Serie A. I lariani, dal canto loro, perdono 4-3 tra le mura amiche e scivolando nuovamente al quinto posto, alle spalle della Juventus di Luciano Spalletti, vittoriosa a Bergamo contro l’Atalanta di Palladino. Nel dopo gara, non sono certo passate inosservate le risposte “piccate” di Chivu e Fabregas, consapevoli di essere nel momento decisivo della stagione.

Chivu, la frecciata ad Allegri e Conte

Vittoria che può valere uno scudetto per l’Inter di Cristian Chivu, capace di segnare nove gol nelle ultime due partite, contro la Roma di Gian Piero Gasperini e il Como di Cesc Fabregas. Peraltro, per quanto visto nella prima mezzora e per il gioco espresso da Perrone e compagni al “Sinigaglia”, il pirotecnico successo dei nerazzurri vale “doppio”, considerando i due gol di vantaggio accumulati dai padroni di casa nell’ultimo terzo del primo tempo, grazie alle reti di Valle e Nico Paz. All’alba dell’intervallo, però, la zampata vincente di Marcus Thuram ha restituito speranza e fiducia all’Inter, cambiando di fatto l’inerzia della partita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento, abbiamo tirato fuori un po’ di carattere e alla fine ce l’abbiamo fatta”, parola di Cristian Chivu, ora a +9 sulla seconda forza del campionato, al primo anno da allenatore dell’Inter. E qualche sassolino dalla scarpa, stavolta, se l’è tolto anche lui: “Percentuale scudetto? Faccio come i miei colleghi, che parlano di Champions: anche noi ci stiamo avvicinando all’obiettivo Champions… Matematicamente non ci siamo ancora…”, ha sottolineato con un sorriso che ha il sapore di tricolore. Una frecciata, piuttosto chiara, a Massimiliano Allegri (Milan) e Antonio Conte (Napoli), sempre lì a lottare per il secondo posto ma mai realmente “interessati” allo scudetto. Almeno davanti a microfoni e telecamere.

Fabregas, risposta velenosa a Dazn

Se, da una parte, Allegri e Conte hanno sempre detto di non voler pensare al primo posto dell’Inter, dall’altra, c’è un Fabregas che prova a scaricare un po’ di pressione in questo rush finale di campionato. Il suo Como sta meritando sul campo la zona Europa, ma è evidente che l’appetito vien mangiando e la corsa Champions resta più avvincente che mai, con Juve e Roma mai disposte a mollare. Eppure, anche dopo Como-Inter, Fabregas non è sembrato propenso a parlare di classifica e obiettivi: “Non so in che posto siamo, la classifica non la guardo adesso e non l’ho mai guardata prima – ha detto l’ex Arsenal e Chelsea, sorvolando sul sorpasso della squadra di Spalletti –. Oggi abbiamo fatto errori di una squadra giovane contro una squadra che non ti perdona niente e oggi parlare di tattica non mi va, il campo ha parlato da solo”, ha precisato con un pizzico di amarezza.

Andrea Marinozzi, dallo studio di Dazn, ci prova, ma Fabregas non ne vuole sapere. Nemmeno quando gli viene chiesto del tentativo del Como di sorprendere l’Inter alle spalle di Bastoni con gli inserimenti di Nico Paz: “No, non te la racconto, scusami, c’è una partita da giocare tra 10 giorni, noi prepariamo sempre la partita in maniera diversa e se studiate e lo analizzate l’avrete visto sicuramente”, ha detto il manager spagnolo, gelando di fatto il giornalista e il team di “Fuoriclasse”, format condotto da Diletta Leotta.