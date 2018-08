Inter da dimenticare, che flop all'esordio

Bruciante sconfitta dell'Inter all'esordio in serie A. La squadra di Spalletti, partita con grandi ambizioni, cade subito a Reggio Emilia contro il Sassuolo, che si impone per 1-0 grazie a un rigore di Berardi. Nelle altre partite, vittorie per Spal ed Empoli, Parma-Udinese finisce 2-2.

Primo tempo deludente dei nerazzurri, che a parte qualche spunto di Icardi si fanno vedere pochissimo dalla parti di Consigli. Dietro invece la squadra di Spalletti soffre soprattutto sulla fascia di Dalbert, in grande difficoltà contro Berardi. Al 25' i neroverdi passano con merito grazie a un calcio di rigore (fiscale) che Mariani assegna per fallo di Miranda su Di Francesco: dal dischetto Berardi è freddo e trafigge Consigli. La reazione dell'Inter è scarsa: Politano non punge e non brilla Lautaro Martinez, mai in sintonia con Icardi. Nel finale i nerazzurri protestano per un calcio di rigore non assegnato ad Asamoah, Mariani tira dritto.

Inter più vogliosa ad inizio ripresa (Spalletti inserisce Perisic per Dalbert), ma sempre poco precisa, lenta e soprattutto traballante dietro, dove Berardi sta facendo passare una serata da incubo ai nerazzurri. Il Biscione non riesce a rendersi pericoloso se non con sparute iniziative personali (Icardi spreca su assist di Perisic), e al 66' rischia grosso quando Boateng colpisce il palo in girata su assist di Lirola.

Spalletti prova a cambiare: il tecnico nerazzurro toglie Lautaro e inserisce l'altro neo acquisto Keita. L'Inter alza il baricentro ma attacca in modo confuso, senza lucidità, mentre il Sassuolo ben messo in campo chiude tutto. Neanche l'ultimo ingresso di Karamoh, per Brozovic, cambia qualcosa: solo allo scadere Vecino riesce a impegnare da pochi passi Consigli, che salva la vittoria dei padroni di casa e getta nell'amarezza i meneghini.

Nelle altre partite, la Spal vince a Bologna grazie ad una splendida rete di Kurtic, mentre l'Empoli piega per 2-0 il Cagliari: Krunic in gol al quarto d'ora su iniziativa di Zajc. Nella ripresa raddoppio dei padroni di casa di Caputo, è ancora decisivo il gioiellino Zajc.

Spettacolare 2-2 tra Parma e Udinese. La squadra di casa passa in vantaggio nel finale di tempo grazie al neo acquisto Inglese, servito da Di Gaudio, e raddoppia al 59' con Barillà, che approfitta di una mezza papera di Scuffet. Cinque minuti di follia dei padroni di casa regalano il pareggio agli ospiti, firmato da De Paul e Fofana.

I risultati delle partite della sera

Bologna-Spal 0-1

71' Kurtic (S)

Empoli-Cagliari 2-0

14' Krunic (E), 51' Caputo (E)

Parma-Udinese 2-2

43' Inglese (P), 59' Barillà (P), 65' De Paul (U), 70' Fofana (U)

Sassuolo-Inter 1-0

27' Berardi (S)

SPORTAL.IT | 19-08-2018 22:35