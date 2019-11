Inter, da eroe a bersaglio: scoppia la rabbia nerazzurra

Clamorosa rimonta del Borussia Dortumund che sconfigge i nerazzurri e rende ora complicata la qualificazione per la squadra di Antonio Conte. Proprio l’allenatore interista stavolta è uno dei più bersagliati dopo quanto accaduto in terra tedesca, assieme al pacchetto arretrato che ha commesso degli errori marchiani che purtroppo hanno segnato il match favorendo il ribaltone giallonero.

Modulo fisso, pure troppo – Il 3-5-2 è il marchio di fabbrica dell’ex commissario tecnico della nazionale, ma stavolta è proprio ciò che gli costa pesanti insulti. Fra i commenti riportabili ci sono tweet come “Ma come è possibile non cambiare mai? Era evidente che la squadra stava scoppiando! Ma poi se proprio ti vuoi incaponire metti Bastoni terzo a sinistra e sposta Skriniar in mediana” e “Stavolta Antonio è tutta colpa tua! Questa eliminazione te la porterai sulla coscienza”.

Tre in punizione – Non vengono risparmiate critiche nemmeno alla difesa, il 3-2 del Borussia brucia troppo. Salvato Handanovic, del quale un tifoso scrive “Già nel primo tempo ci aveva salvato con due miracoli” ma per gli altri non c’è pietà. Il timore è quello di non aver alzato il livello, difatti su Facebook si legge “Questi possono andare bene nel campionato italiano contro Bologna e Brescia, ma in Europa con un ex giocatore come Godin non vai da nessuna parte”.

Gli sfottò si sprecano – La maggioranza delle prese in giro ovviamente sta nel riprendere chi aveva parlato troppo presto festeggiando a fine primo tempo. C’è chi va a pescare però le dichiarazioni di Skriniar prima del match, quando aveva affermato che non avrebbe firmato per il pareggio, con foto e diascalia che recita “Eh, purtroppo neanche il Borussia ha firmato!”.

SPORTEVAI | 05-11-2019 23:10