Inter, da ex pregiato a pacco regalo: tifosi scatenati sui social

Non c’è solo la lotta scudetto ad animare la serie A. Inter e Juventus si giocano la vittoria del campionato ma si guarda anche più avanti. Il mercato di riparazione tiene tutti occupati, i nerazzurri alla prese con una soluzione per il centrocampo, mentre i bianconeri puntano al sogno Pogba.

La grana Icardi. Non è un segreto che il divorzio tra l’Inter e Icardi non sia stato di quelli sereni. Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra la scorsa estate hanno messo l’attaccante argentino alla porta senza mezzi termini. I gol segnati, la fascia di capitano e l’affetto dei tifosi non sono serviti per tenere legato Maurito alla formazione interista. Una lunga telenovela di mercato terminata proprio nei giorni conclusivi con il prestito al PSG, un prestito che potrebbe avere la durata di solo un anno se i transalpini decidono di non continuare a investire sull’argentino.

Ritorno in Italia. E allora torna di grande attualità il ritorno in Italia di Maurito. Ma all’inter non sarebbe esattamente un “bentornato”. La squadra di Antonio Conte ha trovato in Romelu Lukaku, un leader, e nella sua intesa con Lautaro Martinez il punto di forza della squadra. Sui social i tifosi non vedono di buon occhio, un ritorno di Icardi: “Tutti gli interisti sani di mente sperano di vedere Icardi alla Juventus. Il più grande equivoco del decennio appena trascorso, ceduto al nemico, non avrebbe prezzo”. Ma c’è anche chi la vede in senso opposto. Un ritorno di Icardi in Italia con maglia bianconera sarebbe visto come un tradimento: “Icardi alla Rubentus sarebbe una delusione più grande di quello che ha combinato in casa nostra. Sarai anche un campione ma resti una m…”.

La Juve spera. Sul fronte opposto invece i pareri sembrano tutti propendere verso il sì. I tifosi juventini sono in gran parte contenti di un probabile arrivo dell’argentino. “In estate Icardi torna all’Inter e vedrete che saranno costretti a cederlo alla Juve per il tozzo di pane ammuffito che teniamo da parte per loro” oppure “L’anno prossimo per noi Icardi sarebbe perfetto come dopo Higuain”, ma anche “Immagino l’anno prossimo quest’esultanza (quella con le mani dietro le orecchie, ndr) sotto la curva delle m….”.

Arriva anche Wanda? E un eventuale ritorno in Italia di Icardi, significa anche un ritorno della moglie/procuratrice Wanda Nera. Donna di spettacolo e provocatrice, la sua presenza potrebbe portare un po’ di scompiglio in casa Juve: “Icardi me lo prendo subito, anche con Wanda Nara” e anche “Sarei disposto a sopportare anche Wanda pur di vederlo alla Juve”.

Il tormentone continua. A distanza di quasi sei mesi dalla fine del campionato, il tormentone calciomercato sul futuro di Icardi riprende già a girare. Una che sui social continuerà a infiammare i tifosi di entrambe le fazioni.

SPORTEVAI | 09-01-2020 14:02