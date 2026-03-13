Inter: da Moratti veleno sulla Juventus sul caso Bastoni e le scene dei dirigenti bianconeri

Moratti critica l’Inter dopo il derby, commenta il caso Ricci e punge la Juve sull’episodio Bastoni: “Ha fatto una cavolata, ma la Juve ha esagerato”.

Certe rivalità non si dimenticano. Anche se hai superato gli 80 anni, anche se hai avuto qualche problema di salute. Massimo Moratti quando si parla di Juventus è lo stesso di 10 anni fa o di 20 anni fa. Lo stesso di sempre. E a Madama riserva non poche frecciate intervenendo sulle colonne della La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento dell’Inter e commentare il caso Bastoni.

L’episodio Bastoni e la frecciata alla Juventus

L’ex patron nerazzurro ha le idee chiare su quanto successo nella sfida contro la Juventus del 14 febbraio, quando la simulazione di Alessandro Bastoni ha portato all’espulsione del difensore bianconero Pierre Kalulu. Moratti, pur riconoscendo l’errore del difensore interista, ha criticato la reazione del club bianconero: “E’ assurdo, perché chi lo fischia ora ha in squadra calciatori che fanno grandi sceneggiate, che si contorcono per contatti minimi o che si portano le mani alla faccia quando si viene colpiti al petto. Bastoni ha fatto una grande cavolata, soprattutto con l’esultanza quando era in pieno trasporto agonistico. Ma tutto è stato amplificato perché si trattava di Inter-Juve e i dirigenti bianconeri, con quelle proteste, che parlano di morte del calcio… E’ stato un parziale recupero crediti…”.

Il rimprovero dopo il derby perso

Moratti è poi tornato sull’attualità e non ha nascosto il suo disappunto per la prestazione offerta nel derby contro il Milan, criticando soprattutto l’atteggiamento mostrato in campo: “La squadra deve tornare a correre e a giocare. Contro il Milan non ho visto il fuoco, la giusta tensione ed è una cosa inammissibile considerando che si trattava del derby.”

Aggiunge infine Moratti sul derby perso dall’Inter: “E’ una sconfitta che però era nata già nella partita di Coppa Italia contro il Como di pochi giorni prima: l’Inter è andata lì a non giocare, pensando che ci fosse la partita di ritorno per rimediare. Gli ultimi dieci minuti, trascorsi a passarsi il pallone, sono stati ignobili e hanno preparato quella passività che si è poi vista col Milan. Contro i rossoneri è stata una partita stanca, dopo averla fatta volontariamente a Como ed è stata una caz..!”.

Il caso del possibile rigore su Ricci

Nel finale del derby ha fatto discutere anche il contatto in area con il braccio del centrocampista rossonero Samuele Ricci, episodio su cui l’Inter ha chiesto il calcio di rigore.

Moratti ha apprezzato la linea scelta dal club nerazzurro: “Ho apprezzato che si sia scelto di tenere un profilo basso, zero alibi anche se in passato spesso quel tipo di giocata è stata punita. A parti invertite, sarebbe scoppiato il finimondo”.

I tifosi nerazzurri e bianconeri reagiscono alle parole di Moratti

Anche sui social le parole di Moratti non sono passate inosservate sia da una parte che dall’altra. I tifosi nerazzurri difendono il loro ex presidente ma i tifosi bianconeri scatenano una bufera. C’è chi scrive: “È bene quando una leggenda vivente dei Nerazzurri critica la passività che il team ha mostrato in almeno due degli ultimi match (contro il Como e contro il Milan nello sfortunato derby Milan Inter che un po’ però ci è stato rubato dagli “Imparziali”).”

E ancora: “Del resto Moratti ha sempre fatto il DS con altissime competenze Che qualità e velocità servano sempre è evidente ma detto da Moratti vale come detto da qualunque proprietario o ex proprietario.” C’è poi chi commenta: “Ogni tanto bisogna disseppellire Moratti che con quei denti più gialli del suo stesso cervello dice le sue quattro stronzate poi viene deposto di nuovo nel feretro fino a quando l’inter non fa un’altra figura di merda mondiale e necessita di lui.”

I tifosi nutrono anche qualche dubbio: “Per me quello che dice Moratti è legge, però non sono d’accordo quando dice che abbiamo rosa ed energie per vincere tutte le partite. Nelle ultime settimane non ce l’abbiamo”. E ancora: “Leggere insulti a Moratti fa capire in che direzione stanno andando i tifosi… non capite di pallone, fidatevi, lasciate perdere.”

Arrivano i commenti dei tifosi bianconeri: “Ditemi, quanto sentivate la mancanza di nuove dichiarazioni di Massimo Moratti? Che vergogna questo vecchio presidente nerazzurro che critica ora la società della Juventus dopo tutti gli imbrogli che ha fatto lui!”

Non si placano gli animi sul web: “Moratti continua dopo decenni ad attaccare la Juventus. Sempre la stessa storia. Peccato che nel frattempo indagini, processi e intercettazioni abbiano raccontato una realtà molto più complessa di quella propaganda.” E infine: “A un certo punto bisognerebbe anche avere l’onestà di guardare i fatti e smettere con le favole. Il calcio italiano non ha bisogno di rancori eterni. Ha bisogno di verità. BASTA!”