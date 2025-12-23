Inter, da Thuram a Cambiaso: come cambia il piano di Marotta per liberare Frattesi. Il grande colpo per l'estate

Il derby d'Italia va in scena sul mercato: si prevede un gennaio rovente sull'asse Milano-Torino, ecco l'ultima idea. A giugno assalto ai gioielli dell'Atalanta

Il mercato di gennaio dell’Inter ruota intorno alla possibile cessione di Frattesi, intenzionato a lasciare il club nerazzurro per non correre il rischio di perdere la Nazionale nell’anno dei Mondiali. Diverse le squadre interessate al centrocampista col vizietto del gol, ma in prima fila c’è la Juventus di Spalletti, che ne ha esaltato le qualità durante la sua era da ct. Sfumato lo scambio con Khéphren Thuram e dunque la reunion dei fratelli figli d’arte nel capoluogo lombardo, Marotta studia un nuovo piano che andrebbe a colmare anche il buco creato dall’infortunio di Dumfries.

Inter, idea Cambiaso: il piano per liberare Frattesi

Già la scorsa estate su Frattesi erano piombati diversi club, tra cui Napoli e Roma. Ma poi l’ex Sassuolo non s’è mosso, anche perché aveva ricevuto ampie rassicurazioni da Chivu sul suo impiego. Poi, però, il campo ha detto altro. Il 26enne ha accumulato solamente 499′ in campo per un totale di 14 presenze tra tutte le competizioni, finendo per giocare anche meno rispetto all’era Inzaghi.

L’Inter lo valuta tra i 30 e i 35 milioni, cifra a cui la Juventus non può arrivare se non attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica gradita ai nerazzurri. L’idea Thuram è tramontata sul nascere, mentre potrebbe aprirsi un clamoroso discorso che riguarda Cambiaso.

È caccia al sostituto di Dumfries

Operato a Londra per risolvere definitivamente l’infortunio alla caviglia da sinistra, Dumfries non rientrerà prima di due o addirittura tre mesi. Il club di viale della Liberazione aveva pertanto pensato a una soluzione low cost per tamponare il problema sulla corsia destra, dove al momento Chivu dispone del solo Luis Henrique.

Ma, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Cambiaso potrebbe rappresentare la migliore soluzione possibile per ovviare all’emergenza. Non sarà facile trovare la quadra con Comolli, anche perché il duttile laterale ligure è un titolarissimo di Spalletti: dipenderà soprattutto da quanto voglia ha la Signora di arrivare a Frattesi. Sì, il derby d’Italia si prepara a infiammare il mercato di gennaio.

Marotta e il grande colpo per l’estate

Dal colpo fallito Lookman a quello da pianificare per la prossima estate. L’Inter sa già in quali zone intervenire per rinforzare l’organico a disposizione di Chivu. Se in attacco c’è abbondanza, sono due i settori del campo su cui Marotta e Ausilio stanno spostando le loro attenzioni: la mediana e, appunto, la corsia destra.

Non dovesse arrivare Cambiaso, sarà all in su Palestra: l’Atalanta, proprietaria del cartellino del ventenne girato in prestito al Cagliari, lo valuta già 40 milioni. E anche per il centrocampo si volge lo sguardo sempre nella vicina Bergamo, dove gioca il brasiliano Ederson. Nuove scintille all’orizzonte?