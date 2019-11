Inter-De Paul, Marino apre alla cessione

Il direttore sportivo dell'Udinese Pierpaolo Marino ai microfoni di Radio 24 ha parlato del possibile trasferimento di Rodrigo De Paul all'Inter nel mercato invernale: "Non penso a cose strabilianti per il mercato di gennaio. De Paul all'Inter? A gennaio avremmo delle difficoltà, ma l'Udinese è una società che non può trattenere giocatori davanti ad offerte di club importanti".

Marino ha espresso anche il suo parere nei confronti di Haaland: "Può essere il top player che vale l'investimento di decine di milioni che sta prospettandosi. So che lo cercano Napoli e Juve, non ci si sbaglia su questo ragazzo".

SPORTAL.IT | 14-11-2019 16:01