Inter, De Vrij: 'A Bologna per vincere'

Sconfitta all’esordio contro il Sassuolo e un pareggio a San Siro contro il Torino: non esattamente l’inizio di campionato che si aspettava Luciano Spalletti dalla sua Inter.

Stefan De Vrij, uno dei migliori in campo nelle due partite, ha parlato di questo momento delicato in casa nerazzurra: “Abbiamo perso punti ma ora dobbiamo pensare ad altro, alla gara contro il Bologna e alla necessità di centrare il successo e rimettere le cose a posto”.

”Quello che ci ha detto il mister sarà molto utile per le prossime gare – ha rivelato il difensore olandese – Difesa a tre o a quattro? Per me non fa differenza, nella scorsa stagione ho giocato a tre ma mi sono adattato anche in una difesa a quattro. L’importante ora è sapere che abbiamo una squadra forte che deve fare le cose giuste”.

