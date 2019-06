Inter, deciso il futuro di Pinamonti

Andrea Pinamonti è sempre più vicino al Genoa. L'attaccante di prorpietà dell'Inter, che nella scorsa stagione ha giocato a Frosinone ed è stato accostato in questa sessione di mercato a Parma e Lecce, sta per partire in direzione Liguria.

Secondo quanto riporta Sky, il Grifone si sarebbe accordato con l'Inter per una cifra vicina ai 16 e i 18 milioni di euro. Ci sarebbe inoltre un "gentleman agreement" sul possibile futuro ritorno dell'attaccante tra le fia dei nerazzurri.

SPORTAL.IT | 27-06-2019 15:40