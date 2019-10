Inter delizia e croce, Sassuolo battuto col brivido

Uno dei primi sforzi di Antonio Conte appena sbarcato sulla panchina dell’Inter è stato quello di eliminare il concetto della Pazza Inter, tanto caro ai tifosi, ma forse anche un limite nella storia recente e non solo dei nerazzurri a livello di palmares. Il lavoro da fare resta però ancora molto, come evidenziato dalla davvero folle partita di Reggio Emilia che ha visto l’Inter vincere per 4-3 contro il Sassuolo grazie alle doppiette di Lautaro e Lukaku e riuscire a ripartire dopo le sconfitte contro Barcellona e Juventus, ma dopo aver sofferto troppo almeno in base all’andamento della partita nei primi 70 minuti.

Contro un avversario che ha sempre creato problemi ai nerazzurri, infatti, Handanovic e compagni non hanno sbagliato l’approccio, trovando il vantaggio dopo appena due minuti grazie a un bel gol di Lautaro Martinez su assist di, bensì la gestione della partita dopo essersi portata sul 4-1 ad inizio secondo tempo. Di contro il Sassuolo non riesce ad onorare al meglio la memoria del patron Squinzi, ricordato nel pre-gara e incassa altri quattro gol dopo quelli subiti contro l’Atalanta nell’ultima gara casalinga.

Sassuolo che, pur colpito a freddo, aveva trovato il pareggio al 25’ con un bel destro di Berardi, troppo libero di calciare nell’area interista. È stato quello il miglior momento della partita per gli emiliani, che dopo una rete annullata a testa, a Lukaku e Caputo, è però crollato incassando due reti su altrettante ingenuità difensive, firmate da Lukaku, a segno di potenza al 38’ e su rigore al 45’ per fallo di Marlon su Martinez. L’Inter entra bene in campo anche dopo l’intervallo chiudendo almeno in apparenza la gara con un altro rigore procurato da Barella e trasformato da Martinez.

Conte pensa alla Champions, ma non fa i conti con la stanchezza dei suoi e l’orgoglio del Sassuolo che si prende la scena nel finale grazie ai cambi di De Zerbi: Djuricic riaccende la speranza al 29’, Boga fa un super gol dopo uno slalom in area al 36’. L’Inter chiude assediata, ma non rischia più nulla. Conte porta a casa i tre punti, ma prepara la sfuriata ai suoi



SPORTAL.IT | 20-10-2019 14:40