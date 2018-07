Inter-Dembelé, passi in avanti

Passi in avanti per il trasferimento di Moussa Dembelé all'Inter. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Mauricio Pochettino si sarebbe rassegnato all'idea di perdere il centrocampista, in scadenza nel 2019, e avrebbe scelto N'Zonzi, attualmente al Siviglia, per sostituirlo.

Grande amico di Radja Nainggolan, Dembelé, che vuole l'Inter, è valutato dagli Spurs 30 milioni di euro circa, a causa della ricca offerta da parte di un club cinese: ma il mercato cinese chiude il 13 luglio e il prezzo del cartellino è destinato a scendere.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 05-07-2018 12:45