Inter, derby con il Milan per un ex Juventus

Alvaro Morata è finito nel mirino dell’Inter.

A riportarlo è il sito goal.com, che riporta come i nerazzurri, alle prese con il rinnovo di Mauro Icardi, avrebbero allacciato i primi contatti per arrivare all’attaccante spagnolo.

Le parti si sono incontrate con la possibilità di affondare il colpo in caso di partenza del capitano argentino.

Icardi ha un contratto fino al 2021 con una clausola rescissoria, valida per l’estero, da 110 milioni di euro. Le parti sono al lavoro per alzarla almeno fino a 160, ma l’agente e moglie Wanda Nara ha richiesto un ingaggio da 8 milioni netti a stagione, cifra ritenuta troppo alta da Suning.

Morata, approdato in Inghilterra l’anno scorso per 80 milioni, non è riuscito a imporsi in maglia Blues anche per un rapporto non idilliaco con Antonio Conte, ormai molto vicino a essere esonerato dal presidente russo, Roman Abramovich.

A sostituire l’ex commissario tecnico della Nazionale sarà Maurizio Sarri, che ha già indicato Gonzalo Higuain della Juventus come primo rinforzo, con l’argentino che si troverebbe chiuso dal sempre più probabile arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid.

Su Morata, che ha vissuto due stagioni in Italia con la maglia della Juventus, c’è anche il Milan, che lo vorrebbe per riempire la casella del bomber da 20 reti a campionato. Cifra mai raggiunta dallo spagnolo, quasi sempre confinato a essere una riserva di lusso.

Ma i rossoneri sono fermi sul mercato in attesa di novità sulla questione societaria con la proprietà cinese che sembra essere arrivata al capolinea e con Elliott pronta a subentrare. Per passare alla squadra, invece, manca ancora il verdetto del Tas, che dovrebbe arrivare per il 19-20 luglio, per quanto riguarda la partecipazione alla prossima Europa League, possibilità tolta, per ora, dalla Uefa.

In questo stato di impasse, l’Inter prova il sorpasso a fari spenti.

SPORTAL.IT | 08-07-2018 21:55