Inter, il derby delle risposte: Chivu e Thuram sotto esame, Pio per la consacrazione, le mosse anti-Milan

La doppia missione dei nerazzurri: mettere le mani sullo scudetto e zittire le polemiche post Coppa Italia. Come Chivu intende imbrigliare Allegri, Thuram non può fallire ancora

Il derby è il derby. Ancor più, se può valere mezzo, anzi trequarti di scudetto. Chivu ha subito l’occasione di riscattarsi dopo le critiche che gli sono piovute addosso in seguito all’eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo e alla scialba prestazione in Coppa Italia contro il Como. Ma dalla sfida col Milan si attendono anche altre risposte. Quella di Thuram, ad esempio. Che si gioca il futuro. O di Pio Esposito, gravato dalla responsabilità di non far rimpiangere capitan Lautaro.

Milan-Inter, il derby di Chivu

La brutta Inter che si è vista col Como fa seguito a quella altrettanto deludente che s’è lasciata eliminare ai playoff di Champions dal Bodo. Qual è il vero volto della squadra di Chivu?

Il tecnico romeno, osannato fino a qualche settimana fa, inizia a perdere colpi. In campo e anche fuori, con dichiarazioni che spesso scatenano il dibattito e alimentano polemiche. Contro il Milan la possibilità di riscattare il ko dell’andata, volare a +13 chiudendo o quasi in maniera definitiva il discorso scudetto e spezzare la maledizione degli scontri diretti.

Le mosse per battere Allegri

I 58’ minuti disputati col Como hanno fatto scattare il semaforo verde: domenica sera il grande ex Calhonoglu partirà titolare con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle il rigore sbagliato al primo atto andato in scena alla Scala del calcio. Ed è proprio attorno al turco, il cui futuro potrebbe essere lontano dall’Italia, che Chivu intende costruire una mediana in grado di beffare Allegri. Perché è lì in mezzo che si decide il derby.

L’idea è quella di una sorta di doppio play con Zielinski mezzala sinistra pronto a sostituirsi ad Hakan in cabina di regia; a Barella il compito di dar battaglia. Sulla destra un’altra possibile e attesa novità: il ritorno dal primo minuto di Dumfries, che contro la squadra di Fabregas è stato impiegao negli ultimi 33 minuti. Lì davanti una buona notizia: Bonny è recuperato, tuttavia si candida a essere una soluzione a partita in corso.

Thuram sotto esame, fiducia in Pio

Con Lautaro fermo ai box, toccherà a Thuram e Pio Esposito guidare l’attacco nerazzurro contro il Milan. Se il golden boy di Castellammare di Stabia, finito nel mirino dell’Arsenal, è a secco da quattro partite, il francese figlio d’arte è la versione sbiadita del calciatore devastante ammirato a inizio stagione.

Per Chivu non è cambiato niente: massima fiducia in Tikus, anche se i numeri sono preoccupanti. L’ultimo gol risale all’8 febbraio contro il Sassuolo, solo tre i sigilli in questo 2026 avaro di soddisfazioni. Il derby è una vetrina per entrambi: Thuram deve convincere Marotta che non è lui il big da cedere in estate; Pio che è pronto a essere promosso titolare.