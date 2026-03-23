Inter, Di Canio non fa prigionieri, sfogo violento: “Non c’è un leader che sia uno, Barella non cambierà mai”

L'ex attaccante biancoceleste massacra il gioco di Chivu e ci va giù pesante con le critiche all'Inter dopo il pareggio sofferto con la Fiorentina

E’ stato un finale da paura quello dell’Inter ieri al Franchi. Da una parte la furia Vanoli che incitava i suoi uomini, dall’altra l’Inter dello squalificato Chivu che sembrava impacciata, lenta e improduttiva sul piano del gioco. Alla fine il pari ha certificato lo stato di difficoltà dei nerazzurri e l’ex calciatore Paolo Di Canio, oggi opinionista di SkySport, ci è andato pesante nelle critiche alla capolista raccogliendo anche un vasto consenso dai social.

Di Canio esplode, all’Inter non si arrabbia nessuno

Parte a razzo l’ex giocatore della Lazio che critica i nerazzurri post Fiorentina-Inter: “Scusate…Fatemi capire, dite che per voi Calhanoglu è un leader? Ma non si inca..a mai nessuno all’Inter! Tutti si girano dall’altra parte! Vi sembra un leader che può trascinare gli altri? È un buon collettivo tecnico, ma non si incazzano l’uno con gli altri!”

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Il problema dei leader

Rincara la dose Paolo Di Canio che parla del problema dei leader all’Inter. “Nessuno è di carattere! Lautaro?Anche lui è difficile che richiami gli altri…è leader come attitudine, ma a livello emotivo o di parola non ci sono leader.”

E infine il giudizio sul centrocampista della Nazionale: “Barella non doveva fare il tocchettino rischioso in quel momento, doveva capire i momenti. Chivu forse non vuole rompere non dico i rapporti, ma forse avendo quel vantaggio ha pensato che non vuole andare a rompere ai giocatori perché sennò si offendono”.

La flessione dei nerazzurri

E’ da quasi un mese che l’Inter non sa più vincere. Con 2 punti in 3 gare spiega Di Canio dove nasce il problema: “La botta in Champions col Bodo è stata grande, io credo che ci sia paura di non farcela. Non ci sono scuse, sono tre settimane ormai che non giocano la coppa e si allenano settimanalmente e possono recuperare energie. Attenzione perché adesso il Napoli è solo un punto dietro il Milan e quindi torna anche il Napoli in lotta”.

Di Canio attacca poi diversi giocatori nerazzurri, ben al di sotto del rendimento: “Dimarco, Thuram che è svuotato, cammina, non so cosa gli sia successo, è impressionante, Barella che fa questo errore gravissimo, un tocchetto di esternino a otto giornate dalla fine sull’1-0, con sufficienza, un errore che vuol dire non capire i momenti. È gravissimo, gravissimo, lui gliela dà comoda al compagno come se stesse facendo la partitina in allenamento a due metri … Al limite dell’area di rigore fai così? Per fare una cosa così devi essere Iniesta. Non c’è percezione del pericolo. Evidentemente Barella è così, non cambierà mai in quell’aspetto, ormai è un giocatore fatto e finito.”

L’analisi della fase difensiva

Anche la fase difensiva dei nerazzurri non è esente da critiche: “Dimarco cominciano a puntarlo perché indietreggia. E si porta l’avversario dentro. Con tutto il rispetto chi lo stava puntando? Parisi, mica Yamal o Olise! Poi in un’altra situazione sempre Dimarco su Harrison non accorcia, rimane a 5 metri, gliela fa stoppare e si fa puntare. Di Canio aggiunge: “Anche Akanji è entrato nel vortice di tutti,”

I tifosi nerazzurri assecondano Di Canio

Di Canio chiude poi con critiche feroci a Bonny e Lautaro: “Poi Bonny che entra come un bambino, lo vedi grosso ma è un bambino, entra di faccia, deve crescere. Manca Lautaro e davanti ora c’è solo Pio. Sono tre settimane che c’è un atteggiamento di paura. Inoltre, Lautaro fa anche tenerezza a volte, va in scivolata … Al Milan o alla Juve dove giocavo io c’erano quelli che se parlavano ti si deformava la faccia solo a vederli.”

Da queste parole di Di Canio si sono infiammati i social: “Da interista ha ragione al 100%, thuram e barella in queste 4 partite senza Lautaro, chala ed in parte bastoni e dumfries dovevano tirare la baracca ed invece si sono dimostrati due senza attributi.”

E ancora: “Ha ragionissimo, Barella e Thuram hanno rotto il ca..o, ma da mesi, mica solo da stasera. E basta Sommer, cristo. Niente, devono avere ordini dall’alto di buttarlo o ci stanno scommettendo sopra sennò non si spiega.” I tifosi nerazzurri danno ragione all’ex attaccante: “Di Canio assolutamente il migliore parla diretto e senza filtri !! Ci capisce tanto .”

Non si placano gli animi sul web: “Il problema è l’allenatore. Thuram o non ha voglia di giocare in questa squadra o non è in condizione. Un allenatore con gli attributi lo tiene in panchina. Stessa cosa vale per Sommer e per tutti gli altri. Se non sei in forma o fai cagate resti in panca. I giocatori dell’Inter sono svuotati mentalmente perchè anche quest’anno a febbraio pensavano di aver vinto il campionato. Ora invece si sciolgono dalla paura. È un problema di testa, carattere e gestione di un gruppo.”

E infine: “Troppe fighettine, troppi alibi, troppo spocchiosi. E poi il solito frasegio da allenamento. 70 passaggi per poi perdere palla e prendere gol in contropiede. Non esisto le marcature preventive e sono sempre costanteme lenti. Questo è mancanza di allenamento. Purtroppo la disamina è giusta. A sbagliare sbagliano tutti ma l’errore di presunzione di Barella è imperdonabile”.

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