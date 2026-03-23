Inter, Di Canio non fa prigionieri, sfogo violento: “Non c’è un leader che sia uno, Barella non cambierà mai”

E’ stato un finale da paura quello dell’Inter ieri al Franchi. Da una parte la furia Vanoli che incitava i suoi uomini, dall’altra l’Inter dello squalificato Chivu che sembrava impacciata, lenta e improduttiva sul piano del gioco. Alla fine il pari ha certificato lo stato di difficoltà dei nerazzurri e l’ex calciatore Paolo Di Canio, oggi opinionista di SkySport, ci è andato pesante nelle critiche alla capolista raccogliendo anche un vasto consenso dai social.
- Di Canio esplode, all'Inter non si arrabbia nessuno
- Il problema dei leader
- La flessione dei nerazzurri
- L'analisi della fase difensiva
- I tifosi nerazzurri assecondano Di Canio
Di Canio esplode, all’Inter non si arrabbia nessuno
Parte a razzo l’ex giocatore della Lazio che critica i nerazzurri post Fiorentina-Inter: “Scusate…Fatemi capire, dite che per voi Calhanoglu è un leader? Ma non si inca..a mai nessuno all’Inter! Tutti si girano dall’altra parte! Vi sembra un leader che può trascinare gli altri? È un buon collettivo tecnico, ma non si incazzano l’uno con gli altri!”
Il problema dei leader
Rincara la dose Paolo Di Canio che parla del problema dei leader all’Inter. “Nessuno è di carattere! Lautaro?Anche lui è difficile che richiami gli altri…è leader come attitudine, ma a livello emotivo o di parola non ci sono leader.”
E infine il giudizio sul centrocampista della Nazionale: “Barella non doveva fare il tocchettino rischioso in quel momento, doveva capire i momenti. Chivu forse non vuole rompere non dico i rapporti, ma forse avendo quel vantaggio ha pensato che non vuole andare a rompere ai giocatori perché sennò si offendono”.
La flessione dei nerazzurri
E’ da quasi un mese che l’Inter non sa più vincere. Con 2 punti in 3 gare spiega Di Canio dove nasce il problema: “La botta in Champions col Bodo è stata grande, io credo che ci sia paura di non farcela. Non ci sono scuse, sono tre settimane ormai che non giocano la coppa e si allenano settimanalmente e possono recuperare energie. Attenzione perché adesso il Napoli è solo un punto dietro il Milan e quindi torna anche il Napoli in lotta”.
Di Canio attacca poi diversi giocatori nerazzurri, ben al di sotto del rendimento: “Dimarco, Thuram che è svuotato, cammina, non so cosa gli sia successo, è impressionante, Barella che fa questo errore gravissimo, un tocchetto di esternino a otto giornate dalla fine sull’1-0, con sufficienza, un errore che vuol dire non capire i momenti. È gravissimo, gravissimo, lui gliela dà comoda al compagno come se stesse facendo la partitina in allenamento a due metri … Al limite dell’area di rigore fai così? Per fare una cosa così devi essere Iniesta. Non c’è percezione del pericolo. Evidentemente Barella è così, non cambierà mai in quell’aspetto, ormai è un giocatore fatto e finito.”
L’analisi della fase difensiva
Anche la fase difensiva dei nerazzurri non è esente da critiche: “Dimarco cominciano a puntarlo perché indietreggia. E si porta l’avversario dentro. Con tutto il rispetto chi lo stava puntando? Parisi, mica Yamal o Olise! Poi in un’altra situazione sempre Dimarco su Harrison non accorcia, rimane a 5 metri, gliela fa stoppare e si fa puntare. Di Canio aggiunge: “Anche Akanji è entrato nel vortice di tutti,”
I tifosi nerazzurri assecondano Di Canio
Di Canio chiude poi con critiche feroci a Bonny e Lautaro: “Poi Bonny che entra come un bambino, lo vedi grosso ma è un bambino, entra di faccia, deve crescere. Manca Lautaro e davanti ora c’è solo Pio. Sono tre settimane che c’è un atteggiamento di paura. Inoltre, Lautaro fa anche tenerezza a volte, va in scivolata … Al Milan o alla Juve dove giocavo io c’erano quelli che se parlavano ti si deformava la faccia solo a vederli.”
Da queste parole di Di Canio si sono infiammati i social: “Da interista ha ragione al 100%, thuram e barella in queste 4 partite senza Lautaro, chala ed in parte bastoni e dumfries dovevano tirare la baracca ed invece si sono dimostrati due senza attributi.”
E ancora: “Ha ragionissimo, Barella e Thuram hanno rotto il ca..o, ma da mesi, mica solo da stasera. E basta Sommer, cristo. Niente, devono avere ordini dall’alto di buttarlo o ci stanno scommettendo sopra sennò non si spiega.” I tifosi nerazzurri danno ragione all’ex attaccante: “Di Canio assolutamente il migliore parla diretto e senza filtri !! Ci capisce tanto .”
Non si placano gli animi sul web: “Il problema è l’allenatore. Thuram o non ha voglia di giocare in questa squadra o non è in condizione. Un allenatore con gli attributi lo tiene in panchina. Stessa cosa vale per Sommer e per tutti gli altri. Se non sei in forma o fai cagate resti in panca. I giocatori dell’Inter sono svuotati mentalmente perchè anche quest’anno a febbraio pensavano di aver vinto il campionato. Ora invece si sciolgono dalla paura. È un problema di testa, carattere e gestione di un gruppo.”
E infine: “Troppe fighettine, troppi alibi, troppo spocchiosi. E poi il solito frasegio da allenamento. 70 passaggi per poi perdere palla e prendere gol in contropiede. Non esisto le marcature preventive e sono sempre costanteme lenti. Questo è mancanza di allenamento. Purtroppo la disamina è giusta. A sbagliare sbagliano tutti ma l’errore di presunzione di Barella è imperdonabile”.