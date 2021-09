Inter di scena a Firenze: Vidal e Correa non ci saranno

L’ Inter è chiamata a rispondere presente all’esame Fiorentina. I nerazzurri scenderanno in campo martedì sera all’Artemio Franchi nell’anticipo serale del turno infrasettimanale di Serie A.

Delle spedizione meneghina che partirà alla volta di Firenze non faranno parte Joaquin Correa e Arturo Vidal.

L’attaccante argentino non ha recuperato dopo il durissimo scontro patito durante la sfida contro il Bologna e che l’ha costretto al cambio forzato.

Discorso similare per il centrocampista cileno, fermato da un risentimento muscolare che lo estromette dalla sfida in terra toscana.

Due assenze non di poco conto per Simone Inzaghi che confida di recuperare entrambi i giocatori per il big match di sabato prossimo contro l’Atalanta.

OMNISPORT | 20-09-2021 18:05