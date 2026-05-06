Inter, Diaby e Jones “flirtano” con Thuram sui social: il piano di Marotta per accontentare Chivu 

Su Instagram spuntano i like dell’esterno dell’Al Ittihad e il centrocampista del Liverpool alla foto dell’attaccante nerazzurro in versione Kobe Bryant

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nel terzo millennio, si sa, il calciomercato corre (anche) sui social e ai tifosi dell’Inter non sono sfuggiti i like di Moussa Diaby e Curtis Jones ad una delle foto pubblicate su Instagram da Marcus Thuram per festeggiare lo scudetto. Un segnale dell’interesse dei giocatori, obiettivi di Beppe Marotta per accontentare le richieste di Cristian Chivu.

Inter, i like di Diaby e Jones a Thuram

L’Inter li ha cercati a gennaio senza riuscire a prenderli ma loro, evidentemente, hanno continuato a seguire la stagione dei nerazzurri fino alla conquista dello scudetto. Parliamo di Moussa Diaby e Curtis Jones, obiettivi dell’Inter nella scorsa finestra invernale del mercato tornati sotto i riflettori del mondo nerazzurro per i like messi su Instagram a una foto pubblicata da Marcus Thuram.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per la precisione, all’esterno dell’Al Ittihad e al centrocampista del Liverpool è piaciuta l’immagine in cui l’attaccante francese riproduceva la posa di Kobe Bryant dopo la conquista del titolo Nba del 2001.

Il messaggio all’Inter

Quello di Diaby e Jones è stato un sincero segno di apprezzamento per l’omaggio di Thuram a Kobe? Non solo, probabilmente. Almeno per i tifosi dell’Inter, che hanno interpretato i like come un messaggio inviato dai due calciatori al club nerazzurro. D’altra parte nel terzo millennio le strategie del calciomercato viaggiano anche sui social: Diaby e Jones sanno di essere ancora nel mirino dell’Inter e con i loro like hanno voluto probabilmente mandare un segnale di apertura ai nerazzurri.

Più facile arrivare a Jones

Tra i due, quello che ha più chance di vestire la maglia nerazzurra è Jones e non solo perché il suo contratto col Liverpool scadrà nel 2027: senza un improbabile rinnovo nelle prossime settimane, i Reds saranno costretti a venderlo in estate per non perderlo a parametro zero a gennaio del prossimo anno. Jones piace a Chivu per la sua versatilità – può giocare interno di centrocampo, trequartista e anche esterno d’attacco – e, venendo dalla Premier League, garantirebbe un alto impatto a livello di intensità e atletismo, esattamente quello che cerca il tecnico rumeno per la prossima stagione, in cui l’Inter dovrà provare a compiere il salto di qualità anche in Champions League.

L’Al Ittihad non molla Diaby

Per Diaby la situazione è più complicata, l’Al Ittihad non vuole lasciarlo partire, forte di un contratto che scadrà soltanto nel 2029. Il francese, però, corrisponde all’identikit fornito da Chivu a Marotta per aggiungere imprevedibilità all’attacco nerazzurro e proiettare magari l’Inter verso un cambio di modulo. La sensazione è che se il club nerazzurro dovesse decidere di fare una follia sul mercato, allora la riserverebbe a Diaby o a un esterno con le sue caratteristiche.