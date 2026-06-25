Inter, difesa da rifare: via anche de Vrij, Solet in dubbio, e Chivu adesso ha fretta

Il centrale olandese si sta accordando con il Panathinaikos, dopo Palestra c'è il rischio di perdere anche Solet: andati via anche Acerbi e Dumfries, ora il tecnico rumeno chiede rinforzi

L’Inter continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato in vista della stagione 2026-27. La priorità della dirigenza nerazzurra è individuare un difensore giovane ma già pronto per il grande salto, capace di raccogliere gradualmente l’eredità di elementi esperti come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. In cima alla lista resta Oumar Solet, ma la concorrenza si sta facendo sempre più agguerrita.

Inter, addio de Vrij

L’addio di Stefan de Vrij all’Inter sembra ormai arrivato ai titoli di coda dopo otto stagioni in nerazzurro. Il difensore olandese, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026, avrebbe deciso di non accettare la proposta di rinnovo annuale avanzata dal club e sarebbe pronto a iniziare una nuova avventura all’estero, segnatamente in Grecia con la maglia del Panathinaikos. Arrivato nell’estate del 2018 dalla Lazio a parametro zero, De Vrij è stato uno dei pilastri dell’Inter prima di Antonio Conte e poi di Simone Inzaghi. In nerazzurro ha collezionato quasi 300 presenze, vincendo diversi trofei tra cui due Scudetti, Coppe Italia e Supercoppe Italiane.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Solet, il prescelto di Chivu

Il centrale francese dell’Udinese è considerato il profilo ideale per caratteristiche tecniche e fisiche. Forte nell’uno contro uno, rapido nelle coperture e dotato di una buona qualità in impostazione, Solet viene ritenuto perfetto per una difesa a tre come quella dell’Inter. I nerazzurri avrebbero già raggiunto da tempo un’intesa di massima con il giocatore, ma manca ancora l’accordo definitivo con l’Udinese. La richiesta del club friulano si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, mentre l’offerta interista sarebbe ferma intorno ai 20 milioni più bonus.

L’inserimento dell’Atletico Madrid

Proprio questa distanza economica ha aperto uno spiraglio all’Atletico Madrid. Il club di Diego Simeone segue con attenzione l’evolversi della situazione e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronto a presentare una proposta ufficiale all’Udinese nei prossimi giorni. L’Inter rischia quindi di rivivere uno scenario già visto con la trattativa per Palestra, passato al Chelsea.

Inter, altri nomi per la difesa

L’Inter ora sta lavorando anche su altre piste. Una di questa porta a Giorgio Scalvini, centrale dell’Atalanta, ma non solo: piacciono anche Mario Gila della Lazio, Pietro Comuzzo della Fiorentina e alcuni giovani all’estero come Joel Ordóñez e Renato Veiga (già alla Juventus per sei mesi)

La strategia nerazzurra

L’obiettivo della società è chiaro: abbassare l’età media del reparto senza perdere competitività immediata. Per questo motivo Solet resta il primo nome sulla lista. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’Inter riuscirà a chiudere l’operazione prima dell’assalto dell’Atletico Madrid o se sarà costretta a virare su alternative come Scalvini o Gila. La sensazione è che la corsa al nuovo pilastro della difesa nerazzurra sia appena entrata nella sua fase più calda.