Inter, Chivu fa scena muta sulla difesa da incubo e finisce sulla graticola con Bisseck, Diouf e Martinez

Il tecnico sceglie di non commentare in tv l’ennesima falsa partenza nei nerazzurri, ma sui social i tifosi non perdonano: nel mirino l’allenatore e tre giocatori

Cristian Chivu decide di non dare spiegazioni sull’ennesimo black-out della difesa dell’Inter, sotto 2-0 a Roma ma poi capace di pareggiare grazie a Lautaro Martinez: in tv il tecnico sorvola sugli errori dei suoi, ma finisce nel mirino dei tifosi dei social insieme a Bisseck, Diouf e Josep Martinez.

Inter prima con una difesa da incubo

Quante volte in vetta alla serie A c’è stata una squadra con una difesa con numeri da incubo? Con i due gol incassati nel primo tempo della partita pareggiata all’Olimpico contro la Roma, l’Inter è arrivata a quota 8 reti subite in 5 giornate: la media è di 1,6 a partita, un dato altissimo per una capolista non solo nel nostro campionato, ma addirittura in Europa. La difesa nerazzurra è la peggiore tra le squadre leader delle 5 principali leghe del continente, seguita dal Manchester City che in Premier League – campionato in cui storicamente si segna molto più che in Italia – viaggia a 1,5 gol subiti a partita. Non va dimenticato, inoltre, che già contro Napoli, Real Madrid e Udinese l’Inter si era ritrovata sotto sullo 0-2.

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Inter, Chivu fa scena muta sulla difesa

Insieme alla capacità di rimontare e rimediare ai propri errori – la vera qualità dell’Inter in questa prima parte della stagione – la fragilità difensiva sarebbe il tema da sviluppare in casa Inter nel post-partita. Un tema, però, che Cristian Chivu sceglie di dribblare completamente. Sulla falsa partenza dei suoi e sui problemi della difesa, il tecnico fa praticamente scena muta su Dazn. “Parto dal secondo tempo, nel primo tempo ne ho parlato all’intervallo con la squadra e rimane tra me e loro. Loro sanno che è verità assoluta ciò che ho detto”, ha detto l’allenatore rumeno, evitando di analizzare quanto accaduto nei primi 45’ e passando poi a elogiare la prova dei suoi nella ripresa. Lo studio di Dazn non insiste, solo alla fine Massimo Ambrosini torna sull’argomento. E Chivu, infastidito, liquida così la questione: “Il calcio è fatto di due fasi, dobbiamo migliorare in quella senza la palla”.

Inter: Bisseck, Diouf e Martinez i colpevoli

La mancata analisi, però, non mette Chivu al riparo dalle critiche dei tifosi dell’Inter, copiose già durante la partita. Il tecnico viene indicato come il colpevole dei problemi della difesa insieme a tre nerazzurri: Yann Bisseck, Andy Diouf e Josep Martinez. Entrambi i gol della Roma, infatti, nascono da palloni scodellati dalla destra del fronte offensivo giallorosso sul secondo palo, dove a garantire copertura avrebbero dovuto esserci il tedesco e il francese. Il portiere spagnolo, invece, è accusato di non aver reagito e di essere restato inchiodato sulla linea di porta.

Inter, i tifosi infuriati per i gol presi

“Caro Chivu, se per 4 partite consecutive vai sotto 2-0 vuol dire che non stai lavorando su questo dettaglio. E in più prendi sempre lo stesso identico gol: col cross dalla destra sul secondo palo ci aveva segnato anche l’Udinese”, attacca Biagio su X. “Allenatore del discount. Portiere che è un citofono. Preventive inesistenti”, ci va giù duro MDR. “Ma possibile che Chivu non si accorga che non c’è filtro a centrocampo e sugli esterni non aiuta nessuno?”, si chiede Gio’. “Difendere così è grave: Bisseck fa una volta bene e tre disastri, ci ha fatto prendere più gol di Martinez. E si vede che Diouf ha zero voglia di giocare lì”, aggiunge Marco. “Eh ma Martinez è stato convocato dalla Spagna e Diouf è una furia sulla destra… poi però in difesa…”, scrive Bau. “Bisseck-Diouf a destra è una coppia da brivido”, commenta KG.