Inter, Dimarco super senza Inzaghi, meglio anche di De Bruyne: il dato folle che lo inserisce tra i top player mondiali

Il mancino nerazzurro è nella top 5 dei giocatori che hanno prodotto più occasioni da gol negli ultimi 6 mesi: davanti a lui solo Yamal, Güler, Raphinha e Salah

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Meglio di De Bruyne, inferiore solo a Yamal e ad altri tre grandi campioni europei: per il CIES Federico Dimarco è un esterno sui generis, una macchina da calcio che produce assist. Una ricerca dell’ente di statistica applicata al calcio lo inserisce nella top 5 dei giocatori che creano più occasioni da gol: un dato clamoroso, che certifica Dimarco come un autentico top player. E rende lontanissima la crisi di rendimento attraversata nella scorsa stagione con Simone Inzaghi.

Inter, Dimarco ha numeri da top player

Federico Dimarco sarebbe formalmente un esterno di fascia, un terzino per utilizzare una definizione che rischia di suonare però inesatta più che vintage, perché il mancino dell’Inter negli ultimi anni ha dimostrato di saper diventare un attaccante aggiunto, grazie all’eccezionale precisione del suo piede sinistro. Per il CIES, l’osservatorio statistico internazionale sul calcio, Dimarco è però anche di più: una ricerca pubblicata oggi appiccica di fatto sull’esterno dell’Inter l’etichetta di autentico top player di livello internazionale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La classifica del CIES

Secondo il CIES, infatti, Dimarco è al 5° posto nella classifica mondiale dei giocatori che hanno prodotto più occasioni da gol negli ultimi 6 mesi. Un piazzamento clamoroso per il mancino dell’Inter, che ha ottenuto 93,3 punti nella classifica stilata dal CIES dopo aver sviluppato appositi indici di performance. Davanti a Dimarco ci sono 4 top player assoluti del calcio contemporaneo: il baby prodigio del Barcellona Lamine Yamal (100 punti), il talento del Real Madrid Arda Güler (98.1), l’altro catalano Raphinha (95.3) e Momo Salah del Liverpool (95.2).

Meglio di De Bruyne

Con lo stesso punteggio di Dimarco figura Kevin De Bruyne, appena approdato al Napoli dopo gli anni trascorsi al Manchester City: rispetto a KDB, però, Dimarco appare più in alto proprio a causa della sua posizione in campo, teoricamente da laterale difensivo, più lontano dall’area di rigore rispetto a quella del centrocampista belga.

Alle spalle la crisi con Inzaghi

La statistica del CIES conferma dunque quello che era già emerso in questa prima parte di stagione, ovvero la rinascita di Dimarco sotto la gestione tecnica di Cristian Chivu. Col nuovo allenatore il mancino s’è messo alle spalle la deludente parte finale della scorsa stagione: con Simone Inzaghi in panchina, Dimarco aveva firmato appena 2 assist tra aprile e maggio, evidenziando un netto calo di rendimento. Nella nuova stagione l’esterno è tornato fondamentale per l’Inter e anche per l’Italia: ad oggi ha realizzato 2 gol e 5 assist in 12 partite tra nerazzurro e Nazionale, ritrovando la versione migliore di sé stesso e rendendosi imprescindibile sia per Chivu che per il c.t. Rino Gattuso.