Inter, Dimarco show ma non è ancora pace con i tifosi, Bonny scavalca Pio Esposito

I nerazzurri si riportano in vetta. Chivu rispolvera Dimarco, dopo la stoccata ad Inzaghi, e si consola con il suo gioiellino Bonny in attacco

Tutto facile per l’Inter di Chivu che in casa ha battuto anche la Cremonese, per 4-1, e scoperto altri suoi punti di forza. Dalla prestazione super della ‘riserva’ Bonny, con tre assist e una rete, al ritorno al gol di Dimarco. Nel post gara, però, le parole di Ciro Ferrara sull’esterno sinistro non hanno convinto i tifosi che hanno scatenato una polemica social.

Dimarco, la voglia di chiudere con il passato

Proprio in sala stampa, nella conferenza pre-Champions di pochi giorni fa, Federico Dimarco aveva ammesso di aver perso un po’ di fiducia a livello personale in questo periodo: “Mi son reso conto di non aver reso come negli altri tre anni e mezzo nell’Inter ma ne sto uscendo fuori con il lavoro e grazie al mister”.

Nella gara di ieri contro la Cremonese, l’esterno sinistro si è anche sbloccato ed è tornato a segnare. Ma ciò che l’ha condannato, nella stagione precedente, era il fatto che di solito usciva sempre prima del 70’. In questa stagione, invece, ha già diverse partite oltre l’85’. Dimarco, sempre in conferenza, aveva lanciato proprio su questo tema una frecciata ad Inzaghi: “Uscendo matematicamente al 60′, come in passato, era difficile trovare la condizione, ora per me è tutto più facile.”

Ciro Ferrara scatena le polemiche su Dimarco

Ciro Ferrara, al termine di Inter-Cremonese, ha dichiarato in diretta su DAZN: “Dimarco? Trovatene un altro con questa qualità. Per me è uno dei quinti più forti al mondo”. A quel punto si sono scatenati i tifosi sui social: “Dei quinti o dei cinque? Mmazza che squadra fortissima…” E ancora: “Lo deve dimostrare contro il PSG non contro la Cremonese.”

C’è poi chi scrive: “Il quinto più forte al mondo è Mayulu !” E chi ironizza: “A parte quando gioca le finali di CL.” Come anche chi ricorda due partite in cui Dimarco floppò pesantemente: “Quando non gioca contro il PSG o col City…”

C’è poi chi resta cauto: “Siamo ripartiti con la cantilena. Vedo che non avete imparato niente.” E ancora: “Il mistero resta: nessuno dei fuoriclasse assoluti dell’Inter interessa a qualsiasi top club europeo. Evidentemente non capiscono un cazzo (loro o voi?)”

Non si placano gli animi sul web: “Concordo: DM vale 4 o 5 Cabrini. Doueeeeeeee…!!!!!” E ancora: “Grande il Dimash..miglior terzino del globo..anche in quella notte di fine Maggio fece la differenza..”

C’è poi chi scrive: “Peccato che oltre la qualità serva personalità, dinamicità, atletismo, e inoltre bisogna fare bene anche contro le big italiane e europee non solo contro la Cremonese.”

I tifosi sono delusi: “Il 31 maggio chi era il fratello in campo?” E infine: “Però vorrei capire perché non viene cercato dai top club europei, così come altri giocatori dell’Inter tanto osannati.”

Biasin elogia Bonny e raccoglie la gioia dei tifosi

Tra le note positive della serata c’è, di sicuro, il neo attaccante dell’Inter. Ange-Yoan-Bonny, acquistato quest’estate per 25 milioni, si sta rivelando una risorsa preziosa e nelle gerarchie ha già superato Pio Esposito come riserva di Thuram. Fabrizio Biasin lo celebra sui social. “Alla voce: ‘Saper sfruttare le occasioni’. – 3 assist – 1 gol Ange Bonny (21 anni) voto 8.

Anche i tifosi concordano: “Bonny e Sucic sono profili perfetti. Sono pronti (come riserve/secondi violini) ma con margine. Sbagliano e sbaglieranno ma con acquisti simili non sbagli mai.” E ancora: “Che bello sapere che abbiamo sostituti per Lauti e Tikus che sono forti”.

C’è poi chi scrive: “Eppure, se non ricordo male, un mese fa si raccontava: 24 milioni per Bonny? Follia. Se non ricordo male, ripeto. Aspettarli i calciatori prima di giudizi affrettati. C’è chi si adatta prima e chi dopo. Ma aspettarli. Sempre, soprattutto quando sono giovani.”

E ancora: “Sono davvero felice per la partita di Bonny perché ci sono le idee e le previsioni ma poi si deve passare dal giudizio del campo, che per ora è ottimo. La nostra quinta punta si chiama Under23.”

C’è chi boccia il precedente mercato dell’Inter: “In 130’ Bonny ha fatto più gol e assist di Taremi in una stagione. Altro successo per i capiscers dell’Inter social.” E ancora: “Obiettivamente l’attacco è di tutt’altra pasta rispetto a quello dell’anno scorso.”

I tifosi sono contenti di Bonny: “Sarebbe bastato anche meno di Bonny nei due anni della grande disgrazia di Arna e Correa per avere qualche trofeo in piú in bacheca.” E ancora: “Uguale a Correa proprio…”

C’è poi chi ironizza: “Abbiamo due attaccanti di riserva migliori dell’anno scorso. Ma sconvolge il livello di Diouf e Luigi Enrico..50 mln in due che potevano essere investiti in un ottimo centrocampista.”

E infine: “Mi fa proprio piacere, i giovani trovano coraggio e convinzione grazie a queste prestazioni.”

