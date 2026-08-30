Inter, Dimarco tentato dal Barcellona: possibile uno scambio, ai nerazzurrri Balde e soldi

Dopo aver cercato invano Lautaro Martinez il club azulgrano si fionda anche sull'esterno mancino di Chivu: avviati i colloqui, si tratta

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L’assalto a Lautaro Martinez è fallito, non è bastato paventare un’offerta da 100 milioni per convincere l’Inter a vendere il Toro, ma il Barcellona continua a sondare i nerazzurri e avrebbe messo gli occhi su Dimarco. Per il potale spagnolo Sports sareebbe già partita una trattativa per uno scambio con Balde con un conguaglio a favore dei nerazzurri. Era chiaro che la fine della finestra di mercato non sarebbe stata tranquilla né pacifica per nessuno ma soprattutto per il Barca . Non solo per la questione del numero 9 e la ribellione di Julián Álvarez all’Atlético Madrid, ma anche per i dissapori dello staff tecnico blaugrana. Il club è stato protagonista negli ultimi mesi con gli acquisti di Gordon, Adeyemi e Joao Cancelo, e con ingenti investimenti per rafforzare la rosa di Flick ma il mercato non è finito.

Rottura Balde-Barca

La situazione di Balde è recentemente degenerata dopo che il commissario tecnico tedesco lo ha escluso dalla rosa per la prima partita di campionato contro l’Elche. In conferenza stampa, l’allenatore tedesco è stato categorico, chiarendo che finché Balde non si fosse concentrato e non avesse dimostrato la determinazione necessaria per guadagnarsi il posto, avrebbe avuto difficoltà a ricoprire un ruolo di rilievo. Inoltre, l’ingaggio di Cancelo e l’emergere di Xavi Espart hanno reso la posizione di terzino sinistro più competitiva che mai. Hansi Flick ha nuovamente affrontato la situazione di Alejandro Balde nella conferenza stampa prima della partita contro l’Athletic Club. Balde era stato incluso nella rosa questa volta, ma non ha giocato nemmeno un minuto.

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Lo scambio con l’Inter

Secondo informazioni ottenute da SPORT, Deco starebbe preparando da diversi giorni un’ultima bomba di mercato, che coinvolge il terzino cresciuto nel settore giovanile della Masia. Barcellona e Inter starebbero negoziando uno scambio di giocatori: Alejandro Balde andrebbe all’Inter, mentre Federico Dimarco arriverebbe al club catalano per rinforzare la fascia sinistra della difesa. Balde ha già confermato alla società la sua intenzione di rimanere e di voler lottare per un posto. Il club catalano ritiene di poterlo convincere solo con una squadra di vertice che possa permettersi il suo stipendio e con cui possa competere per i massimi traguardi . Le trattative si sono intensificate nelle ultime ore, anche se, per ora, l’Inter non ha dato il via libera alla cessione di uno dei suoi giocatori chiave. Deco e la dirigenza dell’Inter sono in contatto da giorni e stanno lavorando per raggiungere un accordo.

Balde, che si era ben comportato nel primo anno di Flick, ha visto le sue prestazioni calare considerevolmente la scorsa stagione. Di fatto, ha perso il posto da titolare con l’arrivo di Cancelo a gennaio. Il terzino nato a Barcellona ma di origini dominicane ha anche subito un infortunio muscolare verso la fine della stagione, che lo ha limitato notevolmente. Da vedere se Chivu darà l’ok alla cessione di Dimarco che è titolare inamovibile con il tecnico rumeno.