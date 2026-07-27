I gol segnati dal francese in amichevole confermano l’intuizione dell’allenatore e possono spingere i nerazzurri verso una svolta sul mercato

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’idea di Cristian Chivu di trasformare Andy Diouf in un esterno di fascia non sembra più così pazza dopo la doppietta segnata dal francese nell’amichevole vinta ieri sera dall’Inter in casa del Karlsruher. Ma i gol dell’ex Lens hanno prodotto anche altri due effetti in casa nerazzurra.

Inter, Diouf dà ragione alla pazza idea di Chivu

Una conclusione di potenza, di prima intenzione, e poi una morbida parabola spentasi sotto l’incrocio, entrambe di sinistro: così Andy Diouf ha ribaltato nei minuti di recupero il punteggio nell’amichevole vinta ieri dall’Inter contro il Karlsruher, sbloccando i nerazzurri dopo 90’ in cui la squadra di Cristian Chivu aveva sprecato diverse occasioni da gol. La doppietta del francese ha quindi confermato che l’idea di del tecnico rumeno di trasformarlo in laterale destro a tutta fascia sia tutt’altro che sbagliata: Diouf ha infatti confermato di avere doti sì diverse da quelle di Denzel Dumfries, ma comunque in grado di contribuire in maniera estremamente efficace alla fase offensiva dell’Inter.

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Due gol per l’autostima e la maglia da titolare

Ma la doppietta al Karlsruher non ha solo confermato la bontà dell’idea di Chivu. I due gol ai tedeschi, infatti, rappresentano un’iniezione di fiducia per lo stesso Diouf, che nell’ultima intervista concessa prima del test in Germania aveva messo in dubbio – anche se con moderazione – il piano del suo allenatore, spiegando di preferire comunque una posizione più centrale in campo.

In mezzo, inoltre, l’Inter ha già i suoi titolari: Diouf ha invece dimostrato di avere le qualità necessarie a strappare a Luis Henrique il ruolo di titolare sulla fascia destra e diventare un elemento importante per i nerazzurri.

Diouf e l’assist a Marotta sul mercato

Infine, i gol segnati da Diouf potranno avere un peso enorme sulle strategie di mercato dell’Inter. Rappresentano infatti il primo segnale delle reali potenzialità del francese, in grado come detto di conquistare un ruolo da titolare sulla fascia destra. Ruolo che, nel piano iniziale del presidente Beppe Marotta, avrebbe dovuto essere ricoperto da un nuovo acquisto: Marco Palestra in origine, poi da Djed Spence.

Per l’Inter credere in Diouf come laterale destro significa poter dirottare il budget di mercato per quello slot – per Palestra vennero messi sul piatto 45 milioni di euro – su un altro ruolo: non a caso negli ultimi giorni abbiamo assistito all’accelerazione della trattativa con il Tottenham per il Cuti Romero. Insomma l’idea di Diouf esterno partorita da Chivu sarà stata anche pazza, come lo stesso tecnico l’aveva presentata, ma al momento si sta rivelando anche vincente.