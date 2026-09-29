Inter, Diouf conquista la Francia da terzino: all’orizzonte il duello tra rivelazioni con Kayode nella sfida con l’Italia

L’esperimento del neo-c.t. Zidane contro il Belgio è riuscito, l’interista promosso anche sulla fascia sinistra: venerdì nuovo test contro gli azzurri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dalla fascia destra dell’Inter a quella mancina della Francia, il rendimento di Andy Diouf resta alto: il nerazzurro è stato promosso a pieni voti dopo la gara d’esordio con i Bleus, giocata nell’inedito ruolo di terzino sinistro in una difesa a quattro. Il vero test per l’interista arriverà venerdì contro l’Italia, quando potrebbe duellare con Michael Kayode in un confronto tra rivelazioni della settimana.

Inter e Francia, la “condanna” di Diouf

Andy Diouf è vittima di un paradosso: lui si sente e sogna di affermarsi nel grande calcio come centrocampista centrale, il ruolo ricoperto sin dalle giovanili del Psg e poi del Rennes, ma per i suoi allenatori ha passo, tecnica e personalità per fare male all’avversario partendo dalla fascia. Cristian Chivu lo ha trasformato in un efficace quinto a destra, colmando l’assenza nel centrocampo dell’Inter di un laterale abile nel dribbling; il c.t. della Francia Zinedine Zidane l’ha invece spostato sulla corsia opposta, schierandolo da terzino sinistro nel 4-3-3 con cui i Bleus hanno battuto ieri sera il Belgio in Nations League.

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Francia, Diouf promosso al debutto da terzino sinistro

Nota a margine: quella di ieri era la prima partita di Diouf con la nazionale maggiore. All’esordio con la Francia, sul campo di un avversario non da poco come il Belgio e in un ruolo totalmente inedito per lui, l’interista se l’è cavata alla grande. Aiutato anche dalla prestazione collettiva dei Bleus, che hanno schiacciato gli avversari tenendo il 65% di possesso palla, Diouf ha fatto sfoggio delle sue qualità offensive, fornendo un sostegno costante al terzetto d’attacco e meritandosi la promozione a pieni voti da parte della stampa transalpina: per l’autorevole Equipe il jolly dell’Inter ha grosse chance di tornare a indossare la maglia della Francia in futuro.

Francia-Italia, Diouf sfiderà Kayode?

Il prossimo capitolo con la maglia della Francia Diouf potrebbe scriverlo già venerdì a Saint-Denis, dove la nazionale di Zidane affronterà l’Italia di Roberto Mancini nella terza giornata della Nations League. Zizou non ha ancora chiarito se l’interista partirà nuovamente titolare o se gli verrà preferito Adrien Truffert, 24enne del Bournemouth e unico terzino sinistro di ruolo entrato nella lista dei convocati del neo-c.t. dei Bleus, che aveva giocato il match d’esordio in Nations League contro la Turchia.

Diouf, al momento, ha convinto di più e in teoria parte favorito per scendere in campo dal 1’ contro l’Italia. La gara contro gli azzurri potrebbe trasformarsi in un duello tra rivelazioni: il suo dirimpettaio sulla fascia potrebbe essere quel Michael Kayode che ieri ha demolito la Turchia con la sua fisicità. Ecco: il duello con l’azzurro potrebbe rappresentare il vero test per Diouf e per il suo futuro da terzino. Un’evoluzione che, ovviamente, interessa parecchio anche l’Inter e Chivu.